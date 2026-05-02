Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Амкар-Пермь - Динамо Ставрополь: обзор матча 02 мая 2026

Амкар-Пермь
02.05.2026, суббота, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Ставрополь
23' М. Новиков (П)
69' Я. Сычев 90+6' Д. Кратков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Динамо Ставрополь
Завершен
90' +6
ГОЛ! 1:2! Дмитрий Кратков
Желтая карточка
Алекс Мацукатов
90' +5
90' +2
Замена
Аркадий Гюлушанян ️️️️➡️️ Михаил Гайнов
Замена
Тимофей Кудымов ️️️️➡️️ Михаил Малоземов
89'
Замена
Исламжан Насыров ️️️️➡️️ Лев Толкачев
89'
79'
Замена
Янис Григорян ️️️️➡️️ Расул Жангуразов
78'
Замена
Вадим Цхадиашвили ️️️️➡️️ Данил Хромов
69'
ГОЛ! 1:1! Ярослав Сычев
Пас отдал Иван Кудряшов
68'
Замена
Ярослав Сычев ️️️️➡️️ Данила Шилов
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Александр Долгов
64'
Замена
Никита Голдобин ️️️️➡️️ Кирилл Попов
63'
Желтая карточка
Александр Долгов
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Максим Новиков
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
13
Владислав Долженко
ВР
4
Эмиль Галлямов
ЛЗ
14
Денис Чушъялов
ЛЗ
88
Максим Новиков
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Михаил Малоземов
ПЗ
19
Кирилл Попов
ПЗ
6
Лев Толкачев
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЦП
7
Евгений Тюкалов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Динамо Ставрополь
24
Дмитрий Терновский
ВР
48
Данила Шилов
ЛЗ
26
Дмитрий Кратков
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЛЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
77
Расул Жангуразов
ПЗ
86
Никита Каштан
ПЗ
23
Геннадий Шульга
ПЗ
7
Иван Кудряшов
ЦП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Амкар-Пермь
45
Андрей Придук
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
71
Исламжан Насыров
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Динамо Ставрополь
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
22
Янис Григорян
ЦЗ
11
Аркадий Гюлушанян
ЦЗ
97
Иван Лаптев
ЦЗ
10
Ярослав Сычев
ЦЗ
3-2-1-2
13
Долженко
4
Галлямов
14
Чушъялов
44
Сухорученко
88
Новиков
6
Толкачев
10
Корольков
11
Долгов
7
Тюкалов
3-2-1-2
24
Терновский
48
Шилов
26
Кратков
18
Гараев
23
Шульга
32
Карасёв
7
Кудряшов
75
Хромов
11
Гайнов
11
Долгов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
11
Долгов
19
Попов
97
Голдобин
97
Голдобин
19
Попов
17
Малоземов
6
Кудымов
6
Кудымов
17
Малоземов
6
Толкачев
71
Насыров
71
Насыров
6
Толкачев
75
Хромов
85
Цхадиашвили
85
Цхадиашвили
75
Хромов
77
Жангуразов
22
Григорян
22
Григорян
77
Жангуразов
11
Гайнов
11
Гюлушанян
11
Гюлушанян
11
Гайнов
48
Шилов
10
Сычев
10
Сычев
48
Шилов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо Ставрополь
45
Андрей Придук
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
97
Иван Лаптев
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Остались в запасе
45
Андрей Придук
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
5
Георгий Санакоев
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вадим Гуськов
ЦЗ
13
Кирилл Кирянин
ЦЗ
97
Иван Лаптев
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо Ставрополь
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
14
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Динамо Ставрополь
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
Больше новостей
Последние матчи
Все
Амкар-Пермь
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+