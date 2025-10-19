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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Амкар-Пермь
€ 3 млн
Амкар-Пермь
Пермь
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Звезда
Сайт:
http://www.amkar-perm.ru/
Тренер:
Игорь Беляев
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Таблица
Фото
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Трансляция
«Динамо Киров» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Трансляция
«Амкар-Пермь» – «Победа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Амкар» – «Победа»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Фото
Хавбек «Зенита» перешел в «Амкар»
27 июля
2
Фото
Клуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека
15 июля
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
«Амкар» объявил имя нового главного тренера
26 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
Фото
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
«Амкар» приблизился к возвращению в РПЛ
2025.10.19 13:44
1
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Трансляция
«Химик» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 15:50
«Химик» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.68
2025.08.19 10:51
Прогноз на точный счeт матча «Рубин-2» – «Амкар»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 08:43
Прогноз на точный счeт матча «Амкар» – «Носта»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:41
Прогноз на точный счет матча «Химик» – «Амкар»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:51
Прогноз на точный счeт матча «Амкар» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:33
Прогноз на точный счeт матча «Сокол» – «Амкар»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:21
Прогноз на точный счет матча «Амкар» – «Волна»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 12:20
«Динамо» купит 18-летнего игрока «Амкара»
2025.01.24 10:00
1
Экс-капитан «Амкара» Пеев сказал, что из русской кухни будет на его новогоднем столе
2024.12.31 13:24
Генич трогательно поздравил свой бывший клуб «Амкар» с юбилеем
2024.12.07 11:10
Президент «Амкара» раскрыл зарплаты во Второй лиге
2024.11.03 13:11
1
Определились еще два четвертьфиналиста Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.10.29 22:00
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Главные новости
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
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«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
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«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
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Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
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Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
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