- 25 января
- 07:29 Евсеев мотивировал деньгами из своего кармана не только «Амкар», но и «Уфу» (Сергей Егоров)
- 22 января
- 22:14 Евсеев рассказал, как в 2018 году мотивировал «Амкар» на матч с «Локомотивом» деньгами из своего кармана 1
- 20 января
- 20:57 Белоруков: «Анжи» и «Амкар» не выплатили мне деньги по контракту»
- 2 ноября 2022
- 18:56 Попов: «Божович выиграл бы больше кубков, если бы у него были ресурсы в судействе, как у ЦСКА и «Зенита» 2
- 18:39 Попов: «4-е место «Амкара» в 2008 году – стечение обстоятельств. Был указ, что «Динамо» должно стать третьим» 3
- 17:57 Алдонин ответил Божовичу: «ЦСКА работал с судьями в финале Кубка? После драки кулаками не машут» 2
- 16:59 Попов согласен с Божовичем: «ЦСКА выиграл Кубок в 2008 году только с помощью судей. «Амкар» тогда убили!» 8
- 14:23 Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!» 9
- 1 октября 2022
- 11:20 В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского
- 4 сентября 2022
- 13:29 Видео Семин взял интервью у игрока во время матча Второй лиги
- 24 августа 2022
- 20:30 Фото «Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу 2
- 3 августа 2022
- 11:56 Экс-участник еврокубков «Амкар» забил свой 1000-й гол в чемпионате России 3
- 8 февраля 2022
- 12:36 Джикия: «Во времена «Амкара» я много чего делал. Так лучше делать не надо» 1
- 5 февраля 2022
- 16:00 Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки» 6
- 27 декабря 2021
- 23:35 Селихов: «Ради перехода в «Спартак» я отказался от миллиона долларов» 13
- 29 ноября 2021
- 12:48 Романцев: «Пусть шейхи возьмут под свое крыло «Амкар» или «Нижний Новгород», а не «Спартак» 12
- 19 августа 2021
- 15:29 Подписи Джикии и Селихова при трансфере из «Амкара» в «Спартак» могли подделать, а игроков – обмануть на 58 миллионов 22
- 17 августа 2021
- 12:38 Фото Экс-игрок «Амкара» и «Нижнего Новгорода» Комолов завершил карьеру 1
- 20 июля 2021
- 19:26 ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе 4
- 14 июля 2021
- 18:34 Кубок России. «Амкар» уступил «Тюмени» по пенальти в первом матче после возрождения
- 17 июня 2021
- 10:59 Хузин – новый главный тренер «Амкара»
- 10:17 Фото «Амкар» представил новую клубную эмблему 6
- 20 мая 2021
- 13:32 «Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ 3
- 30 апреля 2021
- 11:58 «Амкар» подал заявку на участие в следующем сезоне ПФЛ 5
- 29 апреля 2021
- 22:58 Божович – об «Амкаре»: «Если поступит предложение, я обязательно соглашусь» 1
- 22 апреля 2021
- 21:07 Фото «Краснодар» вышел на 13-е место по числу очков в чемпионате России, обогнав «Амкар» 1
- 2 апреля 2021
- 10:57 Фото «Я вернулся!» «Амкар» сравнил себя с Терминатором 8
- 10:35 Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22 23
- 1 апреля 2021
- 15:33 Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил» 15
- 13:59 Алексей Попов: «В России много негатива к сборной. Связываю это с личностями главного тренера и капитана» 10