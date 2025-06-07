8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б «Амкар» примет «Носту». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу и идут на серии из четырeх побед подряд. Гости располагаются в нижней части таблицы, но отличаются высокой результативностью. Обе команды регулярно забивают, но уровень игры в обороне существенно различается.
«Амкар»
«Амкар» после восьми туров занимает первое место с 20 очками. Команда демонстрирует стабильный и сбалансированный футбол: четыре победы подряд и только два пропущенных мяча в последних пяти играх. В среднем команда пропускает 0.40 гола за игру и забивает 1.80. Особенно выделяется Джамал Дибиргаджиев, оформивший 5 голов в 6 матчах. В последних турах «Амкар» победил таких соперников, как «Сокол Казань» (3:0) и «Химик» (2:1), демонстрируя эффективность и против сильных соперников.
«Носта»
«Носта» идeт на 8-й строчке с 10 очками. Команда нестабильна, но обязательно забивает в семи матчах подряд, при этом средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. Однако оборона – слабое звено: 10 пропущенных мячей в пяти играх, в среднем по два за матч. Даже против команд из нижней части таблицы, как «Рубин-2» (1:4) и «Химик» (1:3), «Носта» выглядела уязвимой. Тем не менее, наличие боевого духа и атакующей инициативы позволяет рассчитывать на гол в каждом матче.
Факты о командах
«Амкар»
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Пропустил всего 2 гола в последних 5 играх.
- Забивает в 4 матчах подряд.
- В среднем 1.80 гола за игру.
«Носта»
- Забивает в 7 последних матчах.
- В 5 последних матчах – 8 забитых и 10 пропущенных голов.
- В среднем пропускает 2.00 гола за игру.
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей.
Прогноз на матч
С высокой долей вероятности матч пройдeт под диктовку «Амкара», который заметно превосходит соперника по стабильности и качеству игры. Атака хозяев отличается вариативностью и точностью, а оборона – надeжностью. «Носта», несмотря на яркую атакующую серию, слишком часто ошибается в защите, что делает еe удобным соперником для «Амкара». Тем не менее, гости способны огрызнуться – серия из 7 игр с забитыми мячами не случайна. Наиболее логичный сценарий – результативная победа хозяев при активном участии обеих команд.
Точный счeт – 3:1 в пользу «Амкара». Хозяева уверенно реализуют моменты, но не удержат ворота в неприкосновенности.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Амкара» – коэффициент 6.50
- Победа «Амкара» – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Амкара» больше 1.5 – коэффициент 1.70