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Прогноз на точный счёт матча «Амкар» – «Носта»: Вторая лига Б, 8 июня

07 июня 2025 12:31
Амкар-Пермь - Носта
08 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Амкара»
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8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б «Амкар» примет «Носту». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу и идут на серии из четырeх побед подряд. Гости располагаются в нижней части таблицы, но отличаются высокой результативностью. Обе команды регулярно забивают, но уровень игры в обороне существенно различается.

«Амкар»

«Амкар» после восьми туров занимает первое место с 20 очками. Команда демонстрирует стабильный и сбалансированный футбол: четыре победы подряд и только два пропущенных мяча в последних пяти играх. В среднем команда пропускает 0.40 гола за игру и забивает 1.80. Особенно выделяется Джамал Дибиргаджиев, оформивший 5 голов в 6 матчах. В последних турах «Амкар» победил таких соперников, как «Сокол Казань» (3:0) и «Химик» (2:1), демонстрируя эффективность и против сильных соперников.

«Носта»

«Носта» идeт на 8-й строчке с 10 очками. Команда нестабильна, но обязательно забивает в семи матчах подряд, при этом средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. Однако оборона – слабое звено: 10 пропущенных мячей в пяти играх, в среднем по два за матч. Даже против команд из нижней части таблицы, как «Рубин-2» (1:4) и «Химик» (1:3), «Носта» выглядела уязвимой. Тем не менее, наличие боевого духа и атакующей инициативы позволяет рассчитывать на гол в каждом матче.

Факты о командах

«Амкар»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Пропустил всего 2 гола в последних 5 играх.
  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • В среднем 1.80 гола за игру.

«Носта»

  • Забивает в 7 последних матчах.
  • В 5 последних матчах – 8 забитых и 10 пропущенных голов.
  • В среднем пропускает 2.00 гола за игру.
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей.

Личные встречи
71% (5)
14% (1)
14% (1)
13
Забитых мячей
2
1.86
В среднем за матч
0.29
5:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  5:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Амкар-Пермь
5 : 0
08.06.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
03.08.2024
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Носта
0 : 3
27.04.2024
Амкар-Пермь
Россия. Вторая лига. Группа 4, 12 тур
Носта
1 : 2
09.10.2022
Амкар-Пермь
Россия. Вторая лига. Группа 4, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
02.10.2022
Носта
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
23.10.2021
Амкар-Пермь
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 15 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
17.10.2021
Носта
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Прогноз на матч

С высокой долей вероятности матч пройдeт под диктовку «Амкара», который заметно превосходит соперника по стабильности и качеству игры. Атака хозяев отличается вариативностью и точностью, а оборона – надeжностью. «Носта», несмотря на яркую атакующую серию, слишком часто ошибается в защите, что делает еe удобным соперником для «Амкара». Тем не менее, гости способны огрызнуться – серия из 7 игр с забитыми мячами не случайна. Наиболее логичный сценарий – результативная победа хозяев при активном участии обеих команд.

Точный счeт – 3:1 в пользу «Амкара». Хозяева уверенно реализуют моменты, но не удержат ворота в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Амкара» – коэффициент 6.50
  • Победа «Амкара» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Амкара» больше 1.5 – коэффициент 1.70

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Амкара»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Носта Амкар-Пермь
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