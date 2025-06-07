8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б «Амкар» примет «Носту». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу и идут на серии из четырeх побед подряд. Гости располагаются в нижней части таблицы, но отличаются высокой результативностью. Обе команды регулярно забивают, но уровень игры в обороне существенно различается.

«Амкар»

«Амкар» после восьми туров занимает первое место с 20 очками. Команда демонстрирует стабильный и сбалансированный футбол: четыре победы подряд и только два пропущенных мяча в последних пяти играх. В среднем команда пропускает 0.40 гола за игру и забивает 1.80. Особенно выделяется Джамал Дибиргаджиев, оформивший 5 голов в 6 матчах. В последних турах «Амкар» победил таких соперников, как «Сокол Казань» (3:0) и «Химик» (2:1), демонстрируя эффективность и против сильных соперников.

«Носта»

«Носта» идeт на 8-й строчке с 10 очками. Команда нестабильна, но обязательно забивает в семи матчах подряд, при этом средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. Однако оборона – слабое звено: 10 пропущенных мячей в пяти играх, в среднем по два за матч. Даже против команд из нижней части таблицы, как «Рубин-2» (1:4) и «Химик» (1:3), «Носта» выглядела уязвимой. Тем не менее, наличие боевого духа и атакующей инициативы позволяет рассчитывать на гол в каждом матче.

Факты о командах

«Амкар»

Побеждает в 4 последних матчах.

Пропустил всего 2 гола в последних 5 играх.

Забивает в 4 матчах подряд.

В среднем 1.80 гола за игру.

«Носта»

Забивает в 7 последних матчах.

В 5 последних матчах – 8 забитых и 10 пропущенных голов.

В среднем пропускает 2.00 гола за игру.

Пропускает в 11 из 13 последних матчей.

Личные встречи 71% (5) 14% (1) 14% (1) 13 Забитых мячей 2 1.86 В среднем за матч 0.29 5:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 5:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Амкар-Пермь 5 : 0 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур Амкар-Пермь 0 : 0 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур Носта 0 : 3 Амкар-Пермь Россия. Вторая лига. Группа 4, 12 тур Носта 1 : 2 Амкар-Пермь Россия. Вторая лига. Группа 4, 11 тур Амкар-Пермь 1 : 0 Носта Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 16 тур Носта 1 : 0 Амкар-Пермь Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 15 тур Амкар-Пермь 2 : 0 Носта

Прогноз на матч

С высокой долей вероятности матч пройдeт под диктовку «Амкара», который заметно превосходит соперника по стабильности и качеству игры. Атака хозяев отличается вариативностью и точностью, а оборона – надeжностью. «Носта», несмотря на яркую атакующую серию, слишком часто ошибается в защите, что делает еe удобным соперником для «Амкара». Тем не менее, гости способны огрызнуться – серия из 7 игр с забитыми мячами не случайна. Наиболее логичный сценарий – результативная победа хозяев при активном участии обеих команд.

Точный счeт – 3:1 в пользу «Амкара». Хозяева уверенно реализуют моменты, но не удержат ворота в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки: