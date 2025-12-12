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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Носта
Носта
Новотроицк
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Юность
Сайт:
http://www.fc-nosta.ru/
Тренер:
Александр Руденко
Состав
Статистика
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Трансферы
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Расписание
Таблица
Трансляция
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Фото
Медиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
12 августа
2
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Динамо Барнаул»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
2025.06.13 09:07
Прогноз на точный счeт матча «Амкар» – «Носта»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:41
Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Урал-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:49
Прогноз на точный счeт матча «Уралец-ТС» – «Носта»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:23
Прогноз на точный счeт матча «Носта» – «Рубин-2»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:10
Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Акрон-2»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 12:08
«Носта» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.04.25 13:31
Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц
2025.03.01 12:27
1
Тренер команды Второй лиги назвал игроков «гастарбайтерами»
2024.10.11 21:07
«Носта» – «Лада Тольятти»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:39
«Оренбург-2» – «Носта»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 13 сентября
2024.09.12 12:36
Видео
Игрок Второй лиги был удален за высмаркивание
2024.07.07 20:47
2
Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч
2023.02.20 18:11
2
Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив»
2020.06.07 19:55
1
Фото
Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала»
2017.12.12 16:18
5
Вратарь «Носты» может перейти в «Спартак»
2017.12.02 10:36
6
«Урал» близок к подписанию Егорычева
2017.11.30 16:24
1
Кубок России. «Носта» и «Сызрань-2003» пробили 22 пенальти
2016.07.24 20:12
4
Товарищеские матчи. «Оренбург» крупно обыграл «Носту», «Динамо» обыграло «Халадаш»
2016.06.22 18:21
Бояринцев: «Я все еще являюсь тренером «молодежки» «Торпедо»
2016.02.06 12:40
1
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2
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