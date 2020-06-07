- 20 февраля
- 18:11 Канчельскис рассказал, как «Кубань» предлагала его «Носте» 450 тысяч долларов за договорной матч 2
- 7 июня 2020
- 19:55 Голкипер «Носты» Савин перешел в «Локомотив» 1
- 12 декабря 2017
- 16:18 Фото Два игрока «Носты» пополнили состав «Урала» 5
- 2 декабря 2017
- 10:36 Вратарь «Носты» может перейти в «Спартак» 5
- 30 ноября 2017
- 16:24 «Урал» близок к подписанию Егорычева 1
- 24 июля 2016
- 20:12 Кубок России. «Носта» и «Сызрань-2003» пробили 22 пенальти 4
- 22 июня 2016
- 18:21 Товарищеские матчи. «Оренбург» крупно обыграл «Носту», «Динамо» обыграло «Халадаш»
- 6 февраля 2016
- 12:40 Бояринцев: «Я все еще являюсь тренером «молодежки» «Торпедо» 1
- 29 января 2016
- 15:30 Белов занял пост главного тренера «Носты»
- 10:33 Бояринцев возглавил «Носту» 1
- 23 сентября 2015
- 18:00 Кубок России. «Терек» в гостях выиграл у «Носты» 1