1 июня на стадионе Металлург состоится матч 8 тура Всероссийской лиги между командами «Носта» и «Урал-2». Оба клуба будут стремиться к победе в этом матче для улучшения своей позиции в турнирной таблице. «Носта» имеет стабильный атакующий потенциал, но слабую защиту, в то время как «Урал-2» с трудом находит свою игру в атаке и обороне. Прогноз на матч основывается на текущей форме команд, а также их последних результатах.

«Носта»

«Носта» продемонстрировала устойчивую атаку в последних матчах, забив в среднем 1.60 гола за игру, однако, команда также имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола за матч. Это делает их уязвимыми в обороне, но они способны атаковать эффективно. На данный момент «Носта» занимает 10-е место с 9 очками, и для продолжения борьбы за лучшие позиции в турнире им необходима победа в этом матче.

«Урал-2»

«Урал-2» находится в более сложной ситуации, занимая 13-е место с 3 очками после 7 туров. Команда забивает в среднем 0.60 гола за матч, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Кроме того, они пропускают в среднем 2.00 гола за матч. Эта нестабильность делает «Урал-2» аутсайдером в данном поединке, и они будут вынуждены бороться за каждый мяч.

Факты о командах:

«Носта»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Урал-2»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Не выигрывает в 11 последних матчах

Личные встречи 33% (5) 33% (5) 33% (5) 19 Забитых мячей 17 1.27 В среднем за матч 1.13 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур Урал-2 0 : 0 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур Носта 1 : 2 Урал-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур Носта 3 : 1 Урал-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур Урал-2 0 : 0 Носта Россия. Вторая лига. Группа 4, 4 тур Носта 0 : 2 Урал-2 Россия. Вторая лига. Группа 4, 20 тур Носта 2 : 0 Урал-2 Россия. Вторая лига. Группа 4, 3 тур Урал-2 2 : 2 Носта Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 29 тур Носта 0 : 2 Урал-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 2 тур Урал-2 2 : 1 Носта Россия. ПФЛ. Группа 4, 3 тур Носта 3 : 1 Урал-2 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 1 тур Урал-2 2 : 0 Носта Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Урал-2 1 : 1 Носта Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Носта 4 : 1 Урал-2 Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Урал-2 1 : 1 Носта Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Носта 1 : 0 Урал-2

Прогноз на матч «Носта» – «Урал-2»

Матч обещает быть с преобладанием атакующих действий со стороны «Носты». Несмотря на проблемы в обороне, они достаточно уверенно играют в атаке. «Урал-2», напротив, с трудом справляется как с нападением, так и с защитой, что делает их явными аутсайдерами в этой встрече. Прогноз на матч: победа «Носты» с небольшим преимуществом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Носта».

Рекомендованные ставки: