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Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Урал-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:09
Носта - Урал-2
01 июн. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
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5.20
Точный счет 2:1 в пользу «Носта»
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1 июня на стадионе Металлург состоится матч 8 тура Всероссийской лиги между командами «Носта» и «Урал-2». Оба клуба будут стремиться к победе в этом матче для улучшения своей позиции в турнирной таблице. «Носта» имеет стабильный атакующий потенциал, но слабую защиту, в то время как «Урал-2» с трудом находит свою игру в атаке и обороне. Прогноз на матч основывается на текущей форме команд, а также их последних результатах.

«Носта»

«Носта» продемонстрировала устойчивую атаку в последних матчах, забив в среднем 1.60 гола за игру, однако, команда также имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола за матч. Это делает их уязвимыми в обороне, но они способны атаковать эффективно. На данный момент «Носта» занимает 10-е место с 9 очками, и для продолжения борьбы за лучшие позиции в турнире им необходима победа в этом матче.

«Урал-2»

«Урал-2» находится в более сложной ситуации, занимая 13-е место с 3 очками после 7 туров. Команда забивает в среднем 0.60 гола за матч, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Кроме того, они пропускают в среднем 2.00 гола за матч. Эта нестабильность делает «Урал-2» аутсайдером в данном поединке, и они будут вынуждены бороться за каждый мяч.

Факты о командах:

«Носта»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Урал-2»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • Не выигрывает в 11 последних матчах

Личные встречи
33% (5)
33% (5)
33% (5)
19
Забитых мячей
17
1.27
В среднем за матч
1.13
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Урал-2
0 : 0
30.08.2024
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1 : 2
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3 : 1
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0 : 0
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0 : 2
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Россия. Вторая лига. Группа 4, 20 тур
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2 : 0
20.04.2023
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2 : 2
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23.08.2020
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2 : 0
16.07.2019
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Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Урал-2
1 : 1
22.04.2019
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Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
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4 : 1
23.09.2018
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1 : 1
21.04.2018
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1 : 0
08.09.2017
Урал-2
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Прогноз на матч «Носта» – «Урал-2»

Матч обещает быть с преобладанием атакующих действий со стороны «Носты». Несмотря на проблемы в обороне, они достаточно уверенно играют в атаке. «Урал-2», напротив, с трудом справляется как с нападением, так и с защитой, что делает их явными аутсайдерами в этой встрече. Прогноз на матч: победа «Носты» с небольшим преимуществом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Носта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Носта» – коэффициент 5.20
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Носта» больше 1.5 – коэффициент 1.80

5.20
Точный счет 2:1 в пользу «Носта»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Урал-2 Носта
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