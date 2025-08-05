Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75

05 августа 2025 8:44
Ильпар - Носта
06 авг. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ильпар»
Сделать ставку

6 августа на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч первого раунда Кубка России, в котором встретятся команды «Ильпар» и «Носта». Ожидается напряженная борьба, где каждая из команд будет стремиться продемонстрировать свой максимум, ведь Кубок России дает уникальную возможность для более слабых команд создать сенсацию. Мы проанализируем текущую форму команд и дадим рекомендации для ставок.

«Ильпар»

Команда из Третьего дивизиона демонстрирует отличные результаты в последних играх, забивая в среднем 3 гола за матч. В последних 5 играх «Ильпар» забил 15 голов, что указывает на высокий уровень атаки. Но также стоит отметить, что команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч, что подтверждает наличие слабых мест в обороне. «Ильпар» выиграл последние 5 матчей подряд, что свидетельствует о хорошей форме и уверенности в своих силах. Команда будет настроена на победу, особенно учитывая фактор домашнего стадиона.

«Носта»

Команда из Второй лиги показывает нестабильные результаты, забивая в среднем 1.6 гола за игру, но также пропуская 1.6 гола за матч. За последние 5 игр «Носта» забил 8 голов, но также пропустил 8. В последних играх команда не может похвастаться стабильностью, и это может быть их слабым местом в предстоящем матче. Важно отметить, что команда из Челябинска не выигрывает в последних матчах, что может повлиять на еe моральный настрой.

Факты о командах

«Ильпар»

  • Побеждает в 5 последних матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает в 12 последних матчах.

«Носта»

  • Играет вничью в последних 3 матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в 7 последних матчах.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Россия. Кубок, 1 раунд
Ильпар
3 : 2
06.08.2025
Носта

Прогноз на матч «Ильпар» – «Носта»

«Ильпар» находится в отличной форме и показывает мощную атаку, что делает их фаворитами в этом матче. Команда забивает много голов и имеет уверенность в своих силах, а также хорошую защиту, пропуская немного. В свою очередь, «Носта» имеет проблемы в обороне и часто пропускает, что может стать ключевым фактором в предстоящей игре. Хотя «Носта» не проигрывает в последних играх, их атака не так эффективна, как у соперника.

Прогноз: Победа «Ильпар» в этом матче выглядит логичной, учитывая их отличную форму и слабости «Носты» в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ильпар» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ильпар» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Ильпар»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Носта Ильпар
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 