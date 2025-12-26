27 декабря в рамках 18 тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити». Команды находятся в разных частях таблицы и решают противоположные задачи: хозяева борются за сохранение места в элите, гости продолжают чемпионскую гонку. Текущая форма и статистика указывают на серьезный перевес фаворита, однако фактор домашнего поля может повлиять на сценарий встречи.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» подходит к матчу после минимального поражения от «Фулхэма» со счетом 0:1. После 17 туров команда имеет 18 очков и располагается на 17 месте. В последних пяти матчах клуб забил 6 мячей и пропустил 5, сохраняя относительный баланс. Лучшим бомбардиром остается Игор Жезус с 7 голами в 22 играх. При этом дома «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что позволяет рассчитывать на сопротивление даже против лидера.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Вест Хэмом» (3:0) и продолжает победную серию. Команда набрала 37 очков и идет второй в таблице, имея лучшую разницу мячей в турнире – 25. В пяти последних матчах чемпионата «Сити» забил 13 голов и пропустил лишь один. Клуб побеждает в 7 матчах подряд, забивает в 8 играх кряду и не пропускает в трех последних встречах. Эрлинг Холанд остается главным оружием атаки – 28 голов в 27 матчах.
Факты о командах
«Ноттингем Форест»
- 17 место после 17 туров, 18 очков
- 6 голов забито и 5 пропущено в последних 5 матчах
- В среднем 1.20 гола за игру за последние 5 встреч
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
«Манчестер Сити»
- 2 место после 17 туров, 37 очков
- 41 забитый мяч в сезоне – лучший показатель лиги
- В среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах
- 7 побед подряд и 3 «сухих» матча подряд
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»
Разница в классе и текущей форме команд очевидна. «Манчестер Сити» стабильно доминирует в матчах Премьер-лиги, много забивает и практически не допускает ошибок в обороне. «Ноттингем Форест» способен навязать борьбу дома, но давление и темп гостей на дистанции выглядят решающим фактором. Наиболее логичным сценарием выглядит победа фаворита с контролем игры и ограниченным числом пропущенных мячей.
Рекомендованные ставки
- Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) – коэффициент 1.55
- Тотал «Манчестер Сити» больше 2 – коэффициент 1.70