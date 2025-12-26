Введите ваш ник на сайте
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.55

26 декабря 2025 8:09
Ноттингем Форест - Манчестер Сити
27 дек. 2025, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку

27 декабря в рамках 18 тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити». Команды находятся в разных частях таблицы и решают противоположные задачи: хозяева борются за сохранение места в элите, гости продолжают чемпионскую гонку. Текущая форма и статистика указывают на серьезный перевес фаворита, однако фактор домашнего поля может повлиять на сценарий встречи.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» подходит к матчу после минимального поражения от «Фулхэма» со счетом 0:1. После 17 туров команда имеет 18 очков и располагается на 17 месте. В последних пяти матчах клуб забил 6 мячей и пропустил 5, сохраняя относительный баланс. Лучшим бомбардиром остается Игор Жезус с 7 голами в 22 играх. При этом дома «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что позволяет рассчитывать на сопротивление даже против лидера.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Вест Хэмом» (3:0) и продолжает победную серию. Команда набрала 37 очков и идет второй в таблице, имея лучшую разницу мячей в турнире – 25. В пяти последних матчах чемпионата «Сити» забил 13 голов и пропустил лишь один. Клуб побеждает в 7 матчах подряд, забивает в 8 играх кряду и не пропускает в трех последних встречах. Эрлинг Холанд остается главным оружием атаки – 28 голов в 27 матчах.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • 17 место после 17 туров, 18 очков
  • 6 голов забито и 5 пропущено в последних 5 матчах
  • В среднем 1.20 гола за игру за последние 5 встреч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Манчестер Сити»

  • 2 место после 17 туров, 37 очков
  • 41 забитый мяч в сезоне – лучший показатель лиги
  • В среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах
  • 7 побед подряд и 3 «сухих» матча подряд

Личные встречи
22% (2)
11% (1)
67% (6)
6
Забитых мячей
18
0.67
В среднем за матч
2
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
27.12.2025
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/2 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
27.04.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
08.03.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 0
04.12.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
28.04.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
2 : 0
23.09.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
18.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
6 : 0
31.08.2022
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
0 : 3
03.01.2009
Ноттингем Форест
Показать все

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»

Разница в классе и текущей форме команд очевидна. «Манчестер Сити» стабильно доминирует в матчах Премьер-лиги, много забивает и практически не допускает ошибок в обороне. «Ноттингем Форест» способен навязать борьбу дома, но давление и темп гостей на дистанции выглядят решающим фактором. Наиболее логичным сценарием выглядит победа фаворита с контролем игры и ограниченным числом пропущенных мячей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) – коэффициент 1.55
  • Тотал «Манчестер Сити» больше 2 – коэффициент 1.70

1.55
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ноттингем Форест
