27 декабря в рамках 18 тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити». Команды находятся в разных частях таблицы и решают противоположные задачи: хозяева борются за сохранение места в элите, гости продолжают чемпионскую гонку. Текущая форма и статистика указывают на серьезный перевес фаворита, однако фактор домашнего поля может повлиять на сценарий встречи.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» подходит к матчу после минимального поражения от «Фулхэма» со счетом 0:1. После 17 туров команда имеет 18 очков и располагается на 17 месте. В последних пяти матчах клуб забил 6 мячей и пропустил 5, сохраняя относительный баланс. Лучшим бомбардиром остается Игор Жезус с 7 голами в 22 играх. При этом дома «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что позволяет рассчитывать на сопротивление даже против лидера.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно разобрался с «Вест Хэмом» (3:0) и продолжает победную серию. Команда набрала 37 очков и идет второй в таблице, имея лучшую разницу мячей в турнире – 25. В пяти последних матчах чемпионата «Сити» забил 13 голов и пропустил лишь один. Клуб побеждает в 7 матчах подряд, забивает в 8 играх кряду и не пропускает в трех последних встречах. Эрлинг Холанд остается главным оружием атаки – 28 голов в 27 матчах.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

17 место после 17 туров, 18 очков

6 голов забито и 5 пропущено в последних 5 матчах

В среднем 1.20 гола за игру за последние 5 встреч

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Манчестер Сити»

2 место после 17 туров, 37 очков

41 забитый мяч в сезоне – лучший показатель лиги

В среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах

7 побед подряд и 3 «сухих» матча подряд

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»

Разница в классе и текущей форме команд очевидна. «Манчестер Сити» стабильно доминирует в матчах Премьер-лиги, много забивает и практически не допускает ошибок в обороне. «Ноттингем Форест» способен навязать борьбу дома, но давление и темп гостей на дистанции выглядят решающим фактором. Наиболее логичным сценарием выглядит победа фаворита с контролем игры и ограниченным числом пропущенных мячей.

Рекомендованные ставки