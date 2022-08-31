Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Манчестер Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 31 августа 2022
Манчестер Сити
31.08.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
6 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
12'
Э. Холанд
23'
Э. Холанд
38'
Э. Холанд
50'
Ж. Канселу
65'
Х. Альварес
87'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Ноттингем Форест
ГОЛ! 6:0!
Х. Альварес
87'
78'
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
Ш. Куяте
76'
Желтая карточка
Э. Деннис
Замена
Р. Льюис
️️️️
Д. Стоунз
75'
69'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
69'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Р. Йетс
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Э. Холанд
69'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Канселу
68'
ГОЛ! 5:0!
Х. Альварес
Пас отдал
Р. Марез
65'
58'
Замена
Э. Деннис
️️️️
М. Гиббс-Уайт
58'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Б. Джонсон
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Фоден
55'
Замена
Р. Марез
️️️️
Родри
55'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Б. Силва
50'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Стоунз
38'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Бен Найт
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
9
Холанд
19
Альварес
4-1-4-1
1
Хендерсон
3
Уильямс
26
Маккена
6
Уорролл
6
Лоди
8
Куяте
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
22
Йетс
19
Фройлер
22
Джонсон
47
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
47
Фоден
2
Канселу
17
Гомес
17
Гомес
2
Канселу
6
Стоунз
82
Льюис
82
Льюис
6
Стоунз
9
Холанд
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
9
Холанд
16
Родри
26
Марез
26
Марез
16
Родри
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
8
Куяте
4
Бьянсон
4
Бьянсон
8
Куяте
22
Йетс
4
Коулбэк
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Джонсон
14
Авонийи
14
Авонийи
22
Джонсон
10
Гиббс-Уайт
17
Деннис
17
Деннис
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Бен Найт
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Бен Найт
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
Вчера, 18:20
2
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
Вчера, 18:20
2
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
Вчера, 09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Холанд подал в суд на польского электрика
24 ноября
6
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+