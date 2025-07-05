Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Бернли
Кайл Уокер
€ 1,50 млн
Кайл Уокер
Бернли
28 мая 1990 (36)
#2 | Защитник
178 см | 70 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
6-кратный чемпион АПЛ закончил карьеру в сборной Англии
10 марта
Фото
6-кратный чемпион Англии Уокер нашел новый клуб
2025.07.05 14:38
1
Уокер взял в «Милане» номер Бекхэма – Дэвид отреагировал
2025.01.29 10:57
Реакция Гвардиолы на уход Уокера в «Милан»
2025.01.25 11:25
2
Уокер обратился к болельщикам «Милана»
2025.01.25 00:48
2
Уокер трогательно попрощался с «Манчестер Сити»
2025.01.24 23:11
Фото
«Милан» подписал 6-кратного чемпиона Англии
2025.01.24 22:34
«Милан» согласовал первый зимний трансфер
2025.01.22 17:09
4
«Милан» сделал выбор между Уокером и Рэшфордом
2025.01.17 20:33
1
Уокер устроил прощальную вечеринку в Англии
2025.01.14 08:28
«Милан» выбирает между двумя игроками сборной Англии
2025.01.13 21:09
Уокер озвучил «Милану» требования по зарплате
2025.01.13 16:08
1
Защитник «Сити» близок к переходу в «Милан»
2025.01.12 20:59
Появился первый претендент на Уокера – команда выступает в ЛЧ
2025.01.12 10:01
Гвардиола анонсировал уход Уокера из «Сити»
2025.01.11 23:24
Символическая сборная АПЛ с 2020 года по версии Goal
2025.01.03 10:17
«Манчестер Сити» может избавиться от шести футболистов
2024.12.23 23:11
1
Список кандидатов в символическую сборную 2024 года по версии FIFPro
2024.12.02 18:18
Жена Уокера готова простить измену, если защитник «Ман Сити» заплатит ей 15 миллионов
2024.09.30 20:20
4
Символическая сборная прошлого сезона АПЛ по версии игроков
2024.08.20 22:48
Суд вынес решение по иску бывшей любовницы Кайла Уокера к игроку
2024.07.31 11:04
1
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Защитник сборной Англии объяснил, в какой футбол хочет играть Саутгейт
2024.06.21 01:34
Фото
Опубликована заявка сборной Англии на Евро-2024
2024.05.21 16:16
6
Три основных защитника «Манчестер Сити» не тренировались из-за травм за день до матча с «Реалом»
2024.04.08 15:50
Топ-5 лучших правых защитников по версии Кафу
2024.04.05 13:02
Два основных защитника «Манчестер Сити» не сыграют с «Арсеналом»
2024.03.29 19:45
Бывшая любовница Уокера недовольна его выходом с детьми на матч Англия – Бразилия
2024.03.25 18:42
Защитник «Манчестер Сити» Уокер высказался о расставании с женой
2024.01.29 11:03
Уокер назвал футболиста «Ман Сити», который на одном уровне с Месси и Роналду – это не Холанд
2024.01.17 19:46
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+