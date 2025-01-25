Уокер обратился к болельщикам «Милана»

Новичок «Милана» Кайл Уокер поприветствовал в соцсетях болельщиков итальянской команды.
«Я в восторге от перехода в «Милан»! Это клуб с очень богатой историей, за которым я следил в детстве.
Это честь для меня, с нетерпением жду возможности надеть красно-черную футболку и начать играть», – написал Уокер.
- «Милан» арендовал англичанина с правом выкупа за 5 млн евро.
- Защитник взял себе 32-й игровой номер.
- За 7,5 сезонов в «Манчестер Сити» Уокер провел 319 матчей, забил 6 голов и сделал 23 ассиста.