Уокер обратился к болельщикам «Милана»

Новичок «Милана» Кайл Уокер поприветствовал в соцсетях болельщиков итальянской команды.

«Я в восторге от перехода в «Милан»! Это клуб с очень богатой историей, за которым я следил в детстве.

Это честь для меня, с нетерпением жду возможности надеть красно-черную футболку и начать играть», – написал Уокер.