6-кратный чемпион АПЛ закончил карьеру в сборной Англии

Защитник «Бернли» Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

Футболист, которому в мае исполнится 36 лет, не вызывался в национальную команду с июня 2025 года.

Он провел за английскую сборную 96 матчей, забил один гол и сделал десять результативных передач.