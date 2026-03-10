6-кратный чемпион АПЛ закончил карьеру в сборной Англии

Защитник «Бернли» Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
Футболист, которому в мае исполнится 36 лет, не вызывался в национальную команду с июня 2025 года.
Он провел за английскую сборную 96 матчей, забил один гол и сделал десять результативных передач.
- Уокер выступал за сборную Англии с 2011 года.
- Он дважды становился серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2024).
- На клубом уровне Кайл выиграл 17 трофеев в составе «Манчестер Сити».
- Также Уокер известен по выступлениям за «Тоттенхэм» и «Милан».
- В этом сезоне в его активе 27 матчей за «Бернли» и 2 ассиста.
Источник: твиттер Фабрицио Романо