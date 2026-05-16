Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Известен главный тренер «Манчестер Сити» на следующий сезон

Известен главный тренер «Манчестер Сити» на следующий сезон

16 мая, 00:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что не уйдет из команды летом.

«Сегодня мой последний визит на «Уэмбли» (на финал Кубка Англии против «Челси»прим. «Бомбардира»)? Исключено! Исключено. У меня еще год контракта», – сказал испанец.

Известно, что в качестве преемника Пепа «Манчестер Сити» в первую очередь рассматривает Энцо Мареску.

  • Мареску в прошлом году уволили из «Челси». С командой он выигрывал Лигу конференций.
  • В 2024 году Энцо выиграл с «Лестером» Чемпионшип.
  • «Манчестер Сити» находится под управлением Гвардиолы с 2016 года.

Еще по теме:
Батраков может перейти в «Манчестер Сити», но при одном условии 4
Гвардиола: «Разочарован, что трибуну «Уэмбли» еще не назвали в мою честь»
Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном» 1
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Чемпионство «Арсенала», новый тренер «Динамо», «Зенит» готовит предложение по Батракову и другие новости
01:49
Гвардиола сделал заявление о своем будущем в «Манчестер Сити»
01:29
У ЦСКА осталось два кандидата на пост главного тренера
01:23
Венгер обратился к «Арсеналу», выигравшему АПЛ впервые за 22 года
01:03
Бубнов – о словах Карпина: «Ну это вообще дурдом»
00:48
1
«Зенит» потребовал 20 миллионов за защитника
00:38
4
Гвардиола прокомментировал чемпионство «Арсенала»
00:27
1
⚡️ «Динамо» договорилось о возвращении Шварца
00:20
5
ЦСКА интересуется экс-защитником «Локомотива»
Вчера, 23:53
5
Бубнов спрогнозировал побег футболистов «Балтики» из-за Талалаева: «Потому что ты тренер-самодур!»
Вчера, 23:40
6
Все новости
Все новости
Гвардиола прокомментировал чемпионство «Арсенала»
00:27
1
АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» и может вылететь в Чемпионшип
00:10
⚡️ «Арсенал» впервые с 2004 года стал чемпионом Англии
Вчера, 23:25
12
АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» и лишился шансов на титул
Вчера, 23:25
3
Хаби Алонсо попросил «Челси» купить Мбаппе
Вчера, 22:51
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
Вчера, 21:09
7
«Челси» заработает на уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»
Вчера, 18:39
Букмекеры спрогнозировали следующее место работы Гвардиолы
Вчера, 16:29
Гвардиола взбесился из-за утечки информации об уходе из «Сити»
Вчера, 12:14
1
Мареска возглавит «Манчестер Сити» – бывший тренер «Челси» подпишет контракт на 3 года
Вчера, 10:50
3
Известный инсайдер подтвердил уход Гвардиолы из «Сити» в конце сезона
Вчера, 08:16
АПЛ. «Арсенал» с трудом победил вылетевший «Бернли» (1:0) и приблизился к титулу
18 мая
2
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
18 мая
1
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
18 мая
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
18 мая
Узбекистанец Хусанов – претендент на звание игрока сезона в «Манчестер Сити»
18 мая
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)
17 мая
Алонсо прокомментировал назначение в «Челси»
17 мая
5
«Челси» объявил о назначении нового тренера
17 мая
2
«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым тренером
17 мая
4
Подробности назначения Алонсо в «Челси»
17 мая
«Челси» договорился с новым тренером
16 мая
1
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
Хаби Алонсо выбрал новую команду
16 мая
3
Известен главный тренер «Манчестер Сити» на следующий сезон
16 мая
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ
15 мая
5
Гвардиола: «Разочарован, что трибуну «Уэмбли» еще не назвали в мою честь»
15 мая
Стал известен тренер «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
15 мая
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 