Известен главный тренер «Манчестер Сити» на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заверил, что не уйдет из команды летом.
«Сегодня мой последний визит на «Уэмбли» (на финал Кубка Англии против «Челси» – прим. «Бомбардира»)? Исключено! Исключено. У меня еще год контракта», – сказал испанец.
Известно, что в качестве преемника Пепа «Манчестер Сити» в первую очередь рассматривает Энцо Мареску.
- Мареску в прошлом году уволили из «Челси». С командой он выигрывал Лигу конференций.
- В 2024 году Энцо выиграл с «Лестером» Чемпионшип.
- «Манчестер Сити» находится под управлением Гвардиолы с 2016 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо