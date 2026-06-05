Футболист сборной России: «Я хочу выиграть «Золотой мяч»

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Амир Ибрагимов рассказал о своих планах и амбициях.

– Где тебе комфортнее играть?

– Я играл на многих позициях. Но я люблю быть на мяче, поэтому спускался вниз за мячом. То есть быть под нападающим, «восьмеркой».

Я подключаюсь и забиваю голы. Привык играть в центре поля. Делаю всe для команды. Всегда пробую что‑то новое. Когда осваиваешь что‑то новое, ты можешь и ошибаться.

– Твой план‑максимум?

– У меня очень большая мечта играть на высшем уровне в Лиге чемпионов, на чемпионате мира. Хочу с «Манчестер Юнайтед» выиграть все кубки, а индивидуально – «Золотой мяч».

Надо всегда мечтать обо всем. Я пытаюсь становиться лучше и лучше.

– А каким бы ты хотел быть человеком?

– Я простой человек, я всегда уделю минуту любому. Я хочу, чтобы меня знали, быть примером для молодежи, для детей. Очень люблю семью. Всегда могу любому помочь.