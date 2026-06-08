Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры Амира Ибрагимова.

Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Он вышел на замену на 60-й минуте.

Амир – уроженец Дагестана. Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

– За несколько дней совместных тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?

– Так, чтобы прям познакомиться – нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались.

Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный.