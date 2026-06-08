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  • Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова

Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова

Сегодня, 14:27

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры Амира Ибрагимова.

  • Вингер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
  • Он вышел на замену на 60-й минуте.
  • Амир – уроженец Дагестана. Семья футболиста переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

– За несколько дней совместных тренировок успели с ним познакомиться и оценить его игровые качества?

– Так, чтобы прям познакомиться – нет. Несколько раз пересекались в расположении сборной, но не могу сказать, что много общались.

Что касается игровых качеств, то по тренировкам было видно, что он быстрый, резкий, техничный. Посмотрим, как будет в игре. Но видно, что футболист классный.

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Источник: «Известия»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Буркина-Фасо Россия Динамо Тюкавин Константин Ибрагимов Амир
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