Роналду не забил за Португалию в 3 матчах подряд, это случилось впервые с Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в двух товарищеских матчах команды перед ЧМ-2026.

В игре с Нигерией (2:1) 41-летнего форварда заменили на 65-й минуте. При этом в перерыве главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес снял с игры всех полевых игроков, кроме Криштиану.

До этого он не забил в товарищеском матче с Чили (2:1), где был заменен в перерыве.

Роналду не забил за сборную Португалии в 3 матчах подряд и в 4 из 5 последних игр. Такого не было с Евро-2024, когда форвард не смог отличиться ни разу за 5 матчей.