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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Нигерия
Сборная Нигерии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.thenff.com/
Тренер:
Эрик Шелле
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Стало известно, сыграет ли сборная Нигерии с Россией основным составом
Вчера, 14:00
2
Известны соперники сборной России на октябрь
8 сентября
18
Роналду не забил за Португалию в 3 матчах подряд, это случилось впервые с Евро-2024
11 июня
2
Товарищеский матч. Португалия вырвала победу над Нигерией (2:1)
11 июня
1
Трансляция
Португалия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026
10 июня
Португалия – Нигерия: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 2
9 июня
Трансляция
Польша – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Польша – Нигерия: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.75
2 июня
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Трансляция
Иордания – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Трансляция
Иран – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026
27 марта
Иран – Нигерия: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.85
26 марта
Игрок сборной Нигерии: «Я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу»
2 марта
1
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Определился бронзовый призер Кубка африканских наций
17 января
Определился второй финалист Кубка Африки
15 января
1
Определились полуфинальные пары Кубка Африки
11 января
1
Кубок Африки. Нигерия выбила Алжир, Египет прошел Кот-д`Ивуар благодаря Салаху
10 января
Игрокам сборной Нигерии до сих пор не отдали деньги – они грозили бойкотом 1/4 финала Кубка Африки
9 января
1
Четвертьфиналист Кубка Африки пригрозил бойкотом турнира
8 января
1
Фото
Суперкомпьютер предсказал победителя Кубка Африки
8 января
3
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки
7 января
4
Определились 6 из 8 четвертьфиналистов Кубка Африки
6 января
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Трансляция
Нигерия – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января
Нигерия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.75
4 января
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Трансляция
Уганда – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025
2025.12.30 17:50
Нигерия – Тунис: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.90
2025.12.26 09:31
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