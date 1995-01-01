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    Состав сборной Нигерии по футболу

    Сайт www.nigeriainfonet.com
    Тренер Августин Эгуавон
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Окойе Мадука Спарта Спарта Нигерия Вра 23 3 0 0 0 0
    23 Узохо Фрэнсис Омония Омония Нигерия Вра 24 1 0 0 0 0
    Троост-Эконг Уильям Уотфорд Уотфорд Нигерия Защ 29 4 1 0 0 0
    22 Омеруо Кеннет Леганес Леганес Нигерия Защ 29 3 0 0 0 0
    Эйна Ола Торино Торино Нигерия Англия Защ 26 3 0 0 1 0
    Сануси Зайду Порту Порту Нигерия Защ 25 3 0 0 0 0
    Аджайи Семи Вест Бромвич Вест Бромвич Нигерия Англия Защ 29 2 0 0 0 0
    21 Эбуехи Тьяронн Эмполи Эмполи Нигерия Нидерланды Защ 27 1 0 0 0 0
    3 Коллинс Джамилу Падерборн Падерборн Нигерия Защ 28 1 0 0 0 0
    26 Нда Олиса Нет клуба Нигерия Защ 25 1 0 0 0 0
    4 Ндиди Онини Лестер Лестер Нигерия Пол 26 4 0 0 0 0
    Арибо Джо Саутгемптон Саутгемптон Нигерия Пол 26 3 0 1 0 0
    25 Нвакали Келечи Уэска Уэска Нигерия Пол 24 3 0 0 0 0
    Ониика Фрэнк Брентфорд Брентфорд Нигерия Пол 25 1 0 0 0 0
    18 Ивоби Алекс Эвертон Эвертон Нигерия Англия Нап 26 4 0 0 0 1
    14 Ихеначо Келечи Лестер Лестер Нигерия Нап 26 4 1 1 1 0
    24 Садик Умар Реал Сосьедад Реал Сосьедад Нигерия Нап 26 4 1 0 0 0
    Саймон Мозес Нант Нант Нигерия Нап 27 3 1 1 0 0
    Чуквуэзе Самуэль Вильярреал Вильярреал Нигерия Нап 23 3 1 0 0 0
    Авонийи Тайво Ноттингем Форест Ноттингем Форест Нигерия Нап 25 3 1 0 0 0
    7 Муса Ахмед Сивасспор Сивасспор Нигерия Нап 30 2 0 0 0 0
    Эджуке Чидера Герта Герта Нигерия Нап 25 2 0 0 0 0
    Олаинка Петер Славия Славия Нигерия Нап 27 1 0 0 0 0
    Оникуру Анри Адана Демирспор Адана Демирспор Нигерия Нап 25 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 4, нападающих: 10
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