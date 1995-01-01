Статистика по турнирам:

Кубок африканских наций (2021) Чемпионат мира (2018) Чемпионат мира (2014) Кубок Конфедераций (2013) Чемпионат мира (2010) Кубок Африканских Наций (2010) Кубок Африканских Наций (2008)