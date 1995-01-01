Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Окойе Мадука
|Спарта
|Вра
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|23
|Узохо Фрэнсис
|Омония
|Вра
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|Троост-Эконг Уильям
|Уотфорд
|Защ
|29
|4
|1
|0
|0
|0
|22
|Омеруо Кеннет
|Леганес
|Защ
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|Эйна Ола
|Торино
|Защ
|26
|3
|0
|0
|1
|0
|Сануси Зайду
|Порту
|Защ
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|Аджайи Семи
|Вест Бромвич
|Защ
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Эбуехи Тьяронн
|Эмполи
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|Коллинс Джамилу
|Падерборн
|Защ
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|26
|Нда Олиса
|Нет клуба
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|Ндиди Онини
|Лестер
|Пол
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|Арибо Джо
|Саутгемптон
|Пол
|26
|3
|0
|1
|0
|0
|25
|Нвакали Келечи
|Уэска
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|Брентфорд
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|18
|Ивоби Алекс
|Эвертон
|Нап
|26
|4
|0
|0
|0
|1
|14
|Ихеначо Келечи
|Лестер
|Нап
|26
|4
|1
|1
|1
|0
|24
|Садик Умар
|Реал Сосьедад
|Нап
|26
|4
|1
|0
|0
|0
|Саймон Мозес
|Нант
|Нап
|27
|3
|1
|1
|0
|0
|Чуквуэзе Самуэль
|Вильярреал
|Нап
|23
|3
|1
|0
|0
|0
|Авонийи Тайво
|Ноттингем Форест
|Нап
|25
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|Муса Ахмед
|Сивасспор
|Нап
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|Эджуке Чидера
|Герта
|Нап
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|Олаинка Петер
|Славия
|Нап
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|Оникуру Анри
|Адана Демирспор
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 4, нападающих: 10