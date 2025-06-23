Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
€ 105,35 млн
Венеция
Венеция
Серия А 2026/2027
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Сайт:
http://www.veneziacalcio.it
Тренер:
Давиде Никола
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Серия А Италии: шансы «Комо» и «Венеции» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Венеция» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Серия А Италии: шансы «Венеции» и «Интера» на победу в матче 9-го тура
27 октября
«Дженоа» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Серия А: шансы «Дженоа» и «Венеции» на победу в матче 8-го тура
24 октября
«Венеция» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Серия А: шансы «Венеции» и «Наполи» на победу в матче 7-го тура
16 октября
«Венеция» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Венеция» – «Лацио»: кто победит в матче 5-го тура Серии А 2026/2027
18 сентября
«Венеция» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Венеция» – «Фиорентина»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
10 сентября
«Фрозиноне» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Фрозиноне» – «Венеция»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Милан» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Милан» – «Венеция»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Венеция» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Венеция» – «Лечче»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Фото
Клуб АПЛ купил Свободу за 5 миллионов
2 июля
1
«Брайтон» хочет купить Свободу
21 июня
4
Фото
Думбия перешел в «Спортинг»
4 июня
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
«Интер» продал сына Станковича
2025.06.23 14:14
3
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Трансляция
«Венеция» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025
2025.05.25 20:35
Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Ювентус»: Серия А, 25 мая 2025
2025.05.24 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Кальяри» – «Венеция»: Серия А, 18 мая 2025
2025.05.17 11:12
Трансляция
«Венеция» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2025
2025.05.12 18:20
1
2
3
4
5
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
11
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+