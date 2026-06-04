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Думбия перешел в «Спортинг»

Вчера, 14:01

Полузащитник Исса Думбия перешел из «Венеции» в «Спортинг».

Он заключил с португальским клубом контракт до середины 2031 года. В этом соглашении указан размер отступных в размере 80 миллионов евро.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лиссабонцы заплатили за трансфер 20 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 6 миллионов: половину этой суммы итальянский клуб получит гарантированно, выплата второй части будет зависеть от достижений хавбека в португальской команде.

  • В минувшем сезоне 22-летний Думбия провел за «Венецию», с которой вышел из Серии B в Серию A, 38 матчей, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
  • В 2025 году он провел 3 матча за сборную Италии U21, в том числе 1 на молодежном чемпионате Европы.

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Источник: официальный сайт «Спортинга» (Лиссабон)
Португалия. Примейра Италия. Серия В Трансферы Венеция Спортинг Думбия Исса
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