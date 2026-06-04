Думбия перешел в «Спортинг»

Полузащитник Исса Думбия перешел из «Венеции» в «Спортинг».

Он заключил с португальским клубом контракт до середины 2031 года. В этом соглашении указан размер отступных в размере 80 миллионов евро.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лиссабонцы заплатили за трансфер 20 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 6 миллионов: половину этой суммы итальянский клуб получит гарантированно, выплата второй части будет зависеть от достижений хавбека в португальской команде.