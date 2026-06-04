Думбия перешел в «Спортинг»

Полузащитник Исса Думбия перешел из «Венеции» в «Спортинг».
Он заключил с португальским клубом контракт до середины 2031 года. В этом соглашении указан размер отступных в размере 80 миллионов евро.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, лиссабонцы заплатили за трансфер 20 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 6 миллионов: половину этой суммы итальянский клуб получит гарантированно, выплата второй части будет зависеть от достижений хавбека в португальской команде.
- В минувшем сезоне 22-летний Думбия провел за «Венецию», с которой вышел из Серии B в Серию A, 38 матчей, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
- В 2025 году он провел 3 матча за сборную Италии U21, в том числе 1 на молодежном чемпионате Европы.
Источник: официальный сайт «Спортинга» (Лиссабон)