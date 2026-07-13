У клуба Роналду финансовые проблемы

«Аль-Наср» не выплатил нескольким футболистам полную зарплату за июнь.
По данным источника, часть игроков получила зарплату не в полном объеме за первый месяц лета. Руководство клуба работает над погашением задолженности в ближайшее время.
Финансовые трудности также приостановили подписание иностранного игрока на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу, который покинул «Аль-Наср» после истечения контракта. Клуб не ведет переговоры с потенциальными новичками из-за неопределенной ситуации с финансами.
- В прошлом сезоне «Аль-Наср» впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии.
- За команду выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.
- Контракт 41-летнего игрока действует до лета 2027 года.
Источник: Arriyadiyah