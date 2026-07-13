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У клуба Роналду финансовые проблемы

Вчера, 21:46
4

«Аль-Наср» не выплатил нескольким футболистам полную зарплату за июнь.

По данным источника, часть игроков получила зарплату не в полном объеме за первый месяц лета. Руководство клуба работает над погашением задолженности в ближайшее время.

Финансовые трудности также приостановили подписание иностранного игрока на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу, который покинул «Аль-Наср» после истечения контракта. Клуб не ведет переговоры с потенциальными новичками из-за неопределенной ситуации с финансами.

  • В прошлом сезоне «Аль-Наср» впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии.
  • За команду выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.
  • Контракт 41-летнего игрока действует до лета 2027 года.

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Источник: Arriyadiyah
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1783976397
у саудитов резко начались проблемы с нефтяными скважинами, когда иранцы ответили пиндостану ракетным ударом за атаку на Иран, на ЗП Роналду наскрести удалось..?😅
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Romashin69
1784003440
Финансовые проблемы у 99% россиян. А Роналду и не заметит этих денег
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FROLL007
1784003685
Мыльные пузыри начали потихоньку схлопываться. Гыгыгы
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BRO_football
1784010899
У арабских шейхов деньги кончились? Смешно.
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