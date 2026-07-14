Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду

Будущее колумбийского нападающего Джона Дурана остается неопределенным.
После аренды в «Зените» он не захотел возвращаться в «Аль-Наср», который покупал его полтора года назад за 77 миллионов евро.
В саудовском клубе тоже не рассчитывают на 22-летнего футболиста.
Представитель форварда уже отправился в Эр-Рияд на переговоры, чтобы найти решение.
- В составе «Зенита» Дуран забил 2 гола с пенальти в 9 матчах.
- У него контракт с «Аль-Насром» до 2030 года.
- Рыночная стоимость колумбийца – 15 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Ягиза Сабунчоглу