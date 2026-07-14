Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду

Будущее колумбийского нападающего Джона Дурана остается неопределенным.

После аренды в «Зените» он не захотел возвращаться в «Аль-Наср», который покупал его полтора года назад за 77 миллионов евро.

В саудовском клубе тоже не рассчитывают на 22-летнего футболиста.

Представитель форварда уже отправился в Эр-Рияд на переговоры, чтобы найти решение.