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Экс-зенитовец не хочет возвращаться в клуб Роналду

Вчера, 17:43
1

Будущее колумбийского нападающего Джона Дурана остается неопределенным.

После аренды в «Зените» он не захотел возвращаться в «Аль-Наср», который покупал его полтора года назад за 77 миллионов евро.

В саудовском клубе тоже не рассчитывают на 22-летнего футболиста.

Представитель форварда уже отправился в Эр-Рияд на переговоры, чтобы найти решение.

  • В составе «Зенита» Дуран забил 2 гола с пенальти в 9 матчах.
  • У него контракт с «Аль-Насром» до 2030 года.
  • Рыночная стоимость колумбийца – 15 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Ягиза Сабунчоглу
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Дуран Джон
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Нейтральный болельщик
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