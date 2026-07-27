Роналду станет актером и продюсером драматического сериала с элементами комедии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала о британском футболе.

Съемки уже начались. Роналду сам примет в них участие, как и бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Сериал о вымышленном агенте будет носить характер драмы с некоторыми элементами комедии. Производством занимается студия UR•Marv Studios, которой Роналду руководит вместе с продюсером Мэттью Воном.

Главную роль исполнит Дэмиэн Льюис, снимавшийся в сериалах «Миллиарды», «Родина» и «Братья по оружию». Актер был замечен на домашнем стадионе клуба «Барнет» на северо-западе Лондона.