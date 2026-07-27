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  • Роналду станет актером и продюсером драматического сериала с элементами комедии

Роналду станет актером и продюсером драматического сериала с элементами комедии

Сегодня, 13:39

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала о британском футболе.

Съемки уже начались. Роналду сам примет в них участие, как и бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Сериал о вымышленном агенте будет носить характер драмы с некоторыми элементами комедии. Производством занимается студия UR•Marv Studios, которой Роналду руководит вместе с продюсером Мэттью Воном.

Главную роль исполнит Дэмиэн Льюис, снимавшийся в сериалах «Миллиарды», «Родина» и «Братья по оружию». Актер был замечен на домашнем стадионе клуба «Барнет» на северо-западе Лондона.

  • На ЧМ-2026 41-летний Роналду провел 5 матчей, забил 3 гола.
  • Срок его контракта с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Первый официальный матч команды в новом сезоне пройдет 18 августа.

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Источник: The Sun
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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