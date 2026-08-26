Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке

«Аль-Ахли» на своeм поле победил «Окленд» (1:0) в первом матче Межконтинентального кубка ФИФА.
Единственный гол хозяева забили на 63-й минуте: полузащитник «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян, бывший капитан «Краснодара», отдал голевую передачу на Салеха Абу Аль-Шамата.
На 87-й минуте «Окленд» остался в меньшинстве – красную карточку получил нападающий новозеландского клуба Сэм Косгроув.
В следующем раунде «Аль-Ахли» встретится с победителем прошлого розыгрыша африканской Лиги чемпионов – южноафриканским «Мамелоди Сандаунз».
Победитель этого плей-офф в финале сыграет с действующим чемпионом турнира – французским «ПСЖ».
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- «Аль-Ахли» – второй клуб в его карьере.
- Сперцян вызывается в сборную Армении.
Источник: «Бомбардир»