Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался об игре Джона Дурана за английский клуб.
– Когда Джон Дуран покинул «Астон Виллу», все были несколько раздосадованы, но тренер поступил правильно. Ему 22 года, и посмотрите, что с ним произошло за полтора года. Иногда игроки бывают паршивыми овцами, и Унаи Эмери молодец, что избавился от него.
– Вы бы хотели, чтобы он вернулся?
– Нет. Я думаю, он привнес в раздевалку раздор.
- Дуран выступал за «Астон Виллу» с января 2023 года по первую половину 2025 года.
- Затем он перешел в «Аль-Наср», потом в «Зенит», а на днях подписал контракт с «Бенфикой».
Источник: talkSPORT