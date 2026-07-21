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Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»

Вчера, 16:10
5

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался об игре Джона Дурана за английский клуб.

– Когда Джон Дуран покинул «Астон Виллу», все были несколько раздосадованы, но тренер поступил правильно. Ему 22 года, и посмотрите, что с ним произошло за полтора года. Иногда игроки бывают паршивыми овцами, и Унаи Эмери молодец, что избавился от него.

– Вы бы хотели, чтобы он вернулся?

– Нет. Я думаю, он привнес в раздевалку раздор.

  • Дуран выступал за «Астон Виллу» с января 2023 года по первую половину 2025 года.
  • Затем он перешел в «Аль-Наср», потом в «Зенит», а на днях подписал контракт с «Бенфикой».

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Источник: talkSPORT
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Бенфика Зенит Астон Вилла Агбонлахор Габриэль Дуран Джон
Комментарии (5)
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Дубина
1784639688
Комментарий удален пользователем
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Дубина
1784639712
В помойке все блохи такие)))
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Бумбраш
1784639742
Клупп Зинаида -паршивые овцы,вэлком!!!
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Айболид
1784647502
эх, старается дежурный , лишь бы обиженым свиносектантам угодить .
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Fju-2
1784658242
Захотел проверить правда ли, что назвал именно "паршивой овцой". И конечно же оказалось, что это не так. В оригинале: "Sometimes players are bad eggs"
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