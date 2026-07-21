Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался об игре Джона Дурана за английский клуб.

– Когда Джон Дуран покинул «Астон Виллу», все были несколько раздосадованы, но тренер поступил правильно. Ему 22 года, и посмотрите, что с ним произошло за полтора года. Иногда игроки бывают паршивыми овцами, и Унаи Эмери молодец, что избавился от него.

– Вы бы хотели, чтобы он вернулся?

– Нет. Я думаю, он привнес в раздевалку раздор.