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  • Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»

Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»

Вчера, 18:25

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин восхитился пенальти Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха на чемпионате мира-2026.

Они удачно пробили по центру против Хорватии и Австралии соответственно.

«Вратарю никакие хитрости не помогут, если футболист сильно бьет низом впритирку со штангой. Правой ногой в левый от себя угол. И наоборот. Другой вариант – мощно зарядить в девятку. Но тут если чуть-чуть переборщить, мяч улетит в небеса. Низом – надежнее.

Криштиану Роналду в матче с Хорватией пробил прямо по центру. Как и Салах – Австралии. Для такого исполнения нужны стальные яйца. Потому что риск не забить гораздо выше, чем при ударе в угол. На этом уже обжигались и Смолов, и Аспас, и другие...» – написал Нигматуллин в своей колонке.

  • Вторая стадия плей-офф стартует сегодня вечером, 4 июля.
  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Аль-Наср Португалия Египет Нигматуллин Руслан Роналду Криштиану Салах Мохамед
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