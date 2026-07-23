Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал трех любимых игроков команды.

– Три ваших любимых футболиста «Спартака» за всe время?

– Черенков, Дасаев, Мостовой.

– Был ли на чемпионате мира футболист, который отдаленно напоминал молодого Мостового?

– Многие футболисты в сборной Испании [смеется].