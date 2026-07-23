Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал трех любимых игроков команды.
– Три ваших любимых футболиста «Спартака» за всe время?
– Черенков, Дасаев, Мостовой.
– Был ли на чемпионате мира футболист, который отдаленно напоминал молодого Мостового?
– Многие футболисты в сборной Испании [смеется].
- Мостовой выступал за красно-белых в 1987–1991 годах. В составе «Спартака» он дважды выиграл чемпионат СССР и один раз Кубок Федерации футбола СССР (аналог Кубка лиги).
- Испания стала победителем чемпионата мира-2026.
Источник: «Матч ТВ»