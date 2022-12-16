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Ринат Дасаев
Главные новости
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
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Ринат Дасаев
Тренер
Имя
Ринат
Отчество
Файзрахманович
Фамилия
Дасаев
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1957
Новости
Статьи
Посты
10 марта
16:57
Акинфеев и Дасаев попали в список лучших вратарей мира за 35 лет
2
16 декабря 2022
10:57
Дасаев назвал двух лучших вратарей ЧМ-2022
1
22 августа 2022
19:00
Дасаев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
29 июня 2022
15:15
Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване
3
30 мая 2022
11:23
Дасаев – о незабитом пенальти Фомина: «Максименко его переиграл»
7
11 августа 2020
14:55
Фото
Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова
112
13 мая 2020
00:57
Максименко: «Мне не нравятся сравнения с Дасаевым»
9
26 сентября 2019
14:49
Черчесов: «В моем понимании Дасаев – лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа»
12
30 октября 2018
09:04
Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам Москвы, Астрахани и Самары
69
24 июля 2018
21:27
Дасаев – в числе выборщиков лучшего вратаря года по версии ФИФА
4
19 апреля 2018
08:16
Фото
Зрители «Матч ТВ» выбрали лучших футболистов «Спартака» к 96-летию клуба
18
18 октября 2017
18:36
Горлукович: «Селихов представляет из себя где-то пять процентов от Дасаева»
7
27 июня 2017
09:41
Дасаев: «Акинфеев сыграл на Кубке конфедераций плохо, но не вижу, кто может его заменить»
35
4 февраля 2017
06:47
Романцев: «Селихов в «Спартаке»? Хороших футболистов много не бывает»
1
20 декабря 2016
10:23
Дасаев: «Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он — лучший»
5
3 декабря 2016
19:19
Дасаев: «Дай бог Акинфееву здоровья и дальше стоять на ноль»
7
16:06
Акинфеев обошел Дасаева по количеству «сухих» матчей, став лидером по данному показателю
15
29 ноября 2016
06:18
Мостовой: «Зенит» со своими деньгами может купить не только Митрюшкина, но и Дасаева»
7
11 июля 2016
03:59
Дасаев: «У России и Португалии большие исторические связи в футболе»
3
10 июня 2016
12:40
Дасаев: «Акинфеев – лидер сборной и мой наследник»
13
5 мая 2016
19:58
Митрюшкин: «Я – первый Митрюшкин, а не второй Дасаев»
1
27 марта 2016
16:58
Дасаев: «Гилерме пока является нестабильным вратарем»
2
2 января 2016
17:55
Дасаев: «Спартак» сейчас играет хорошо и находится на таком месте, где может подняться еще выше»
2
14 ноября 2015
20:04
Кавазашвили: «Сомневаюсь, что эта сборная России сможет достичь успеха на Евро»
5
1 ноября 2015
07:55
Чанов: «Рекорды ставят для того, чтобы их кто-то побил»
31 октября 2015
18:24
Симонян: «Акинфееву нужно сделать так, чтобы он стал лучшим голкипером на Евро-2016»
6
16:40
Акинфеев обошел Дасаева в зачете Клуба Льва Яшина
21
12 октября 2015
21:31
Акинфеев установил рекорд по количеству сухих матчей
5
21 сентября 2015
14:26
Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot
3
9 сентября 2015
11:26
Акинфееву осталось три «сухих» матча, чтобы возглавить «Клуб Яшина»
2
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21.09.2015 23:55
«Уфа» не отпускает Колыванова. Кубок России станет интересным. Дайджест событий дня
Состоялись последние матчи 9-го тура РФПЛ. Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot. «Реал» вернет Морату. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
14.02.2017 11:17
Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.1. 1990-2000
Вратарская школа СССР и России всегда была одной из сильнейших в мире, не даром, единственный обладатель «Золотого мяча» в данном амплуа у представителя СССР – Льва Яшина. Талантливых и сильных исполнителей на позиции вратаря всегда хватало, порой их
28.03.2016 00:08
Как министры в футбол играли
Шойгу, Лавров и Грызлов объясняют, чем НФЛ отличается от ФНЛ. Владимир Тумаев вот-вот возобновит карьеру.
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