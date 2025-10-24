Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев не согласился с мнением Андрея Аршавина.

Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».

– Аршавин сказал, что из российских футболистов весь мир знает только его. Согласны?

– Пускай это будет его мнением. Знаете, сколько у нас до него знаменитых футболистов играло за рубежом? Тут и по пальцам не пересчитать.

– Кого можете выделить?

– Долго перечислять. Таких человек, наверное, сто. Все играли на первых ролях, в мире их знают и помнят.