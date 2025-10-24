Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком

Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком

Сегодня, 18:06
5

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев не согласился с мнением Андрея Аршавина.

Ранее бывший зенитовец назвал себя самым популярным футболистом России: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти».

– Аршавин сказал, что из российских футболистов весь мир знает только его. Согласны?

– Пускай это будет его мнением. Знаете, сколько у нас до него знаменитых футболистов играло за рубежом? Тут и по пальцам не пересчитать.

– Кого можете выделить?

– Долго перечислять. Таких человек, наверное, сто. Все играли на первых ролях, в мире их знают и помнят.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Дасаев Ринат
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Безлимит
1761318725
Шершавин дурачок .Сейчас не только Дасаев...
Ответить
рылы
1761319835
ну так и перечислил бы хоть несколько. а кого у нас знают в европе? я хз. уж точно не дуэт из сельты. вероятно, аленичев, канчельских. да и всё. ну не считая аршавина. а кто ещё в этом топ-100, по версии дасаева?
Ответить
acor94
1761319997
суперпав, погребняк да кержаков, а кто ещё то?
Ответить
Цугундeр
1761320835
Ну, тебя-то ОИР выволок, спас от алкозабора испанского.. До сих пор бы там валялся.
Ответить
Интерес
1761322297
"Весь мир" знает Аршавина как талантливейшего футболиста со скверным характером, успешно прос?равшим свой талант. Таких действительно мало.
Ответить
