Ловчев рассказал, мог ли он стать президентом «Спартака»

Сегодня, 20:59

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев ответил на вопросы о возможности занять пост президента московского клуба.

– Правда ли, что в 1993 году вы могли стать президентом «Спартака»? Игорь Рабинер написал, что помимо вас претендентами были Никита Симонян, Олег Романцев и Георгий Ярцев. Однако ваша кандидатура вряд ли могла пройти из‑за напряженных отношений с Олегом Ивановичем.

– Никогда ни с кем не было такого разговора о президентстве.

– Если бы такая ситуация случилась, дали бы согласие?

– Я не знаю, как бы у меня как у президента это получалось, потому что за этим всегда стоят партнеры, вопрос, как зарабатывать и доставать деньги.

Но по пониманию, что такое «Спартак», как он организовался, что такое спартаковский дух и прочее, я бы, наверное, соответствовал.

  • Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год.
  • С 1996 по 2008 год он тренировал спартаковцев в футзале.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
