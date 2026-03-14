Стало известно, сколько зрителей посетят матч «Зенит» – «Спартак»

Появилась информация о посещаемости матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Все билеты на матч проданы.

Сегодня на «Газпром Арене» ожидается аншлаг и рекордная посещаемость в текущем сезоне – на игру реализовано более 57 тысяч билетов.

Ждем вас на стадионе! Нам нужна ваша поддержка!» – написал «Зенит».