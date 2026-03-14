Стало известно, сколько зрителей посетят матч «Зенит» – «Спартак»

Появилась информация о посещаемости матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».
«Все билеты на матч проданы.
Сегодня на «Газпром Арене» ожидается аншлаг и рекордная посещаемость в текущем сезоне – на игру реализовано более 57 тысяч билетов.
Ждем вас на стадионе! Нам нужна ваша поддержка!» – написал «Зенит».
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» начнется в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: телеграм-канал «Зенита»