Соболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своем поведении после забитого мяча в ворота «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.

Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.

Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

– Расскажи о том, как ты решил подготовить на игру со «Спартаком» маску для подводного плавания.

– Я целиком ролик не видел, мне просто показали момент про меня. Я подумал: «Ну, раз вы так, то давайте тогда маску купим, тоже посмеемся». Почему нет?

Если честно, я не очень понял этот жест «Спартака». Я про них полтора-два года вообще слова плохого не говорил, максимальное уважение к клубу проявил. А тут они пытаются меня задеть, пошутить надо мной.

Нет, я не обиделся, просто не очень понял. Еще после игры какое-то видео выложили, опять про какие-то там маски для ныряния... Ну камон, вы серьезно?

– Семак знал о твоем намерении отметить гол в маске?

– Понятно, что с Сергеем Богдановичем я это не обсуждал. Вообще ни с кем не обсуждал. Но я опять же понимал, что если забью на десятой минуте, то с маской отмечать не буду.

А тут посмотрел на табло – 43-я минута. Думаю: «Определенный риск есть. Ну ладно, сделаю». Благо все обошлось в этой ситуации с Умяровым. Я реально считаю, что это не фол, но эпизод можно было развернуть как хочешь.

Вполне мог получить вторую желтую и подвести команду. Конечно, так делать нельзя, я поступил абсолютно неправильно по отношению к команде. Больше так делать не буду.

– А если молодые ребята из академии «Зенита» посмотрели матч и теперь захотят делать так же?

– Повторюсь: это огромный риск. Мог получить красную при 1:0, и неизвестно, чем бы все обернулось. Был бы антигероем.

29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».

В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов

Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.

Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

