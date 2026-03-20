  • Соболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»

Соболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»

Сегодня, 17:00
8

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своем поведении после забитого мяча в ворота «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

  • Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.
  • Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.
  • Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

– Расскажи о том, как ты решил подготовить на игру со «Спартаком» маску для подводного плавания.

– Я целиком ролик не видел, мне просто показали момент про меня. Я подумал: «Ну, раз вы так, то давайте тогда маску купим, тоже посмеемся». Почему нет?

Если честно, я не очень понял этот жест «Спартака». Я про них полтора-два года вообще слова плохого не говорил, максимальное уважение к клубу проявил. А тут они пытаются меня задеть, пошутить надо мной.

Нет, я не обиделся, просто не очень понял. Еще после игры какое-то видео выложили, опять про какие-то там маски для ныряния... Ну камон, вы серьезно?

– Семак знал о твоем намерении отметить гол в маске?

– Понятно, что с Сергеем Богдановичем я это не обсуждал. Вообще ни с кем не обсуждал. Но я опять же понимал, что если забью на десятой минуте, то с маской отмечать не буду.

А тут посмотрел на табло – 43-я минута. Думаю: «Определенный риск есть. Ну ладно, сделаю». Благо все обошлось в этой ситуации с Умяровым. Я реально считаю, что это не фол, но эпизод можно было развернуть как хочешь.

Вполне мог получить вторую желтую и подвести команду. Конечно, так делать нельзя, я поступил абсолютно неправильно по отношению к команде. Больше так делать не буду.

– А если молодые ребята из академии «Зенита» посмотрели матч и теперь захотят делать так же?

– Повторюсь: это огромный риск. Мог получить красную при 1:0, и неизвестно, чем бы все обернулось. Был бы антигероем.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

Фото: телеграм-канал Александра Соболева

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Max-Min-vkontakte
1774016445
один из самых неуважаемых футболистов РПЛ
Император 1
1774016525
Ладно хоть урок из этой ситуации усвоил
val69
1774017416
Дурачëк... И штаны у тебя на лямках...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774017892
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА в 86 лет умер Чак Норрис, тренировал удары, но почувствовал недомогание R.I.P.
СильныйМозг
1774017944
А что тут понимать. Это привет братьям по разуму: спартач80, номэд, шляпа заполярная. Мол всё в ажуре, шоколад приготовил, будьте готовы жрать.
Цугундeр
1774018959
Лепет дебила...(
шахта Заполярная
1774019456
Очередной раз показал тупость и недоразвитость.
