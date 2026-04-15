В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева

Сегодня, 15:28

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная высказался о возможном приглашении в клуб зенитовца Александра Соболева.

– У вас в карьере была «Томь», где застали сумасшедшие долги и Александра Соболева.

«Томь» в сердце навсегда. Если сейчас кому-нибудь сказать, что футболист в 23 года забивает 23 мяча во второй лиге (как я в ивановском «Текстильщике») и бесплатно переходит в клуб первой лиги – посмеялись бы. На такого футболиста стояла бы очередь из команд премьер-лиги до конца стадиона. А у меня толковых предложений почему-то не было. Оказался в «Томи», которая тогда вылетела в Первую лигу.

– Тогда у клуба уже были сложные времена.

– Что в «Томи» не было денег – правда. В мой второй приход их не было в принципе, зарплату не получали по 5 месяцев. Ребята жили на сбережения, у кого они были. Я тогда понял, что нужно тратить поскромнее.

– Как биться в таких условиях?

– Помню последний матч сезона: нужны были очки с «Кубанью», чтобы не вылететь. В первом тайме проигрываем 3:1, в перерыве серьезно поговорили между собой: «Ребята, один тайм, 45 минут, все, чемпионат заканчивается. Бог с ним, что будет. Играем за себя и за свое имя». Вышли на второй тайм – и не проиграли. Даже могли победить, но и ничьи хватало.

– Каково конкурировать за место в старте с Александром Соболевым?

– А у нас не было конкуренции. Мы выходили в два больших нападающих. Общались семьями, поддерживали друг друга. Он с детства парень с характером, со своим мнением.

– Дудиев рассказывал, что подкидывал Соболеву на поесть, когда денег в команде не было. Какие у вас истории с Соболевым?

– В «Томи» я играл под 10-м номером. Весь персонал это знал. Перед началом сезона набрали мне: «Помним, готовим тебе десятый номер». Но и Саша очень хотел получить десятку. Сидим на базе, он – мне: «Может, отдашь мне номер?».

– Уступили?

– Под десятым играл я (улыбается). Думаю, это было его сиюминутное желание, потом он играл под «семеркой».

– Предположим, у «Уфы» неограниченный бюджет – Соболев был бы в списках на усиление?

– Сразу после Килиана Мбаппе (улыбается).

  • В этом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.
  • В августе 2024 года «Зенит» заплатил за него 10 миллионов евро «Спартаку».
  • Ранее Соболев был в сборной России.

Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Зенит Уфа Соболев Александр
