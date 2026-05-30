«Давайте будем честны»: Генич объяснил, почему ЦСКА оставил Игдисамова главным тренером

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил решение ЦСКА оставить главным тренером Дмитрия Игдисамова.

«На мой взгляд, если ЦСКА собирается вернуться в борьбу за чемпионство… Ну, наверное, для Игдисамова еще рановато. Но я тут скорее скептически отношусь. Очень приятный молодой человек, позвольте мне его так называть, потому что он помоложе меня. И он очень сдержанный, но, говорят, когда надо, эмоций может двинуть. У него хороший контакт с командой.

Думаю, он еще не досидел вторым: где-то рядом с командой быть, рядом с другим тренером, на мой взгляд. Давайте будем честны: ЦСКА просто не договорился с другими тренерами. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: «Давайте своего оставим, рискнем». Но своего они уже пробовали: Алексея Березуцкого, Олича, сейчас – Игдисамов.

Не знаю, у меня сейчас относительно ЦСКА определенный скептицизм», – сказал Генич в эфире канала «Матч Премьер».