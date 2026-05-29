Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Андрея Аршавина с 45-летием.

«Поздравляю от всего сердца Андрея с днем рождения! У него был потрясающий талант – он мог обвести любого защитника мира…

Мне было приятно работать с ним. Аршавин – самостоятельная и независимая личность. У нас в то время была очень сильная российская команда, а он был одним из лучших в тот период.

С уважением, OldRussBoss!» – заявил Хиддинк.