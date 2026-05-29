Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Андрея Аршавина с 45-летием.
«Поздравляю от всего сердца Андрея с днем рождения! У него был потрясающий талант – он мог обвести любого защитника мира…
Мне было приятно работать с ним. Аршавин – самостоятельная и независимая личность. У нас в то время была очень сильная российская команда, а он был одним из лучших в тот период.
С уважением, OldRussBoss!» – заявил Хиддинк.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
