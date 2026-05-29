Кордоба рассказал, какой Галицкий в реальной жизни

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о своем отношении к Сергею Галицкому. Президент клуба выступил перед командой в раздевалке после упущенного чемпионства.

– После победы над «Оренбургом» Сергей Галицкий произнес трогательную речь в раздевалке...

– Президент на протяжении всех этих лет поддерживает команду, меня. За эти годы удалось узнать его получше. Он эмоциональный человек, который говорит то, что чувствует. Для всех нас здорово, когда есть признание от владельца «Краснодара». В такие моменты его посылы очень важны. Галицкий отметил нашу работу – это очень ценно для каждого.