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Кордоба рассказал, какой Галицкий в реальной жизни

29 мая, 15:00
2

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о своем отношении к Сергею Галицкому. Президент клуба выступил перед командой в раздевалке после упущенного чемпионства.

– После победы над «Оренбургом» Сергей Галицкий произнес трогательную речь в раздевалке...

– Президент на протяжении всех этих лет поддерживает команду, меня. За эти годы удалось узнать его получше. Он эмоциональный человек, который говорит то, что чувствует. Для всех нас здорово, когда есть признание от владельца «Краснодара». В такие моменты его посылы очень важны. Галицкий отметил нашу работу – это очень ценно для каждого.

  • «Краснодар» остался на 2-м месте с 66 очками. «Зенит» набрал 68 баллов.
  • В 29-м туре «быки» проиграли в гостях «Динамо» (1:2), позволив петербуржцам опередить себя в таблице.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Галицкий Сергей
Комментарии (2)
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Император 1
1780056264
Ты вот своим поведением на поле Галицкого позоришь
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1780064171
Откровения раба,очень интересно...
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