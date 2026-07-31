В «Краснодаре» прояснили сроки восстановления Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, когда травмированный нападающий Джон Кордоба вернется в расположение клуба.

«Джон проходит сейчас в Барселоне восстановление, делает всe необходимое для того, чтобы вернуться после травмы.

В первых числах августа, с 1-го по 10-е, он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки.

Там он проходит определeнные тесты, МРТ, поэтому чуть-чуть дата может двигаться, но вот в этих числах он будет уже с нами», – сказал Мусаев.