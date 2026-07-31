В «Краснодаре» прояснили сроки восстановления Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, когда травмированный нападающий Джон Кордоба вернется в расположение клуба.
«Джон проходит сейчас в Барселоне восстановление, делает всe необходимое для того, чтобы вернуться после травмы.
В первых числах августа, с 1-го по 10-е, он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки.
Там он проходит определeнные тесты, МРТ, поэтому чуть-чуть дата может двигаться, но вот в этих числах он будет уже с нами», – сказал Мусаев.
- Кордоба назначен новым капитаном «Краснодара».
- Он травмировался на ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии.
- У 33-летнего футболиста диагностировали надрыв приводящей мышцы бедра.
Источник: «Чемпионат»