«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание на регресс защитника ЦСКА Мойзеса.

«Есть одна проблема в ЦСКА. Это Мойзес на поле. Его надо бы посадить на лавку, но я не знаю, хватает ли авторитета у этого тренера [Игдисамова], посадить Мойзеса.

Но он как будто бы минус один игрок в ЦСКА всe время. Мойзес, мне кажется, резко сдулся.

Два года назад это был топ, один из лучших в России. Прошедшие полгода – плохо, сейчас – минус один игрок, от него никакого толку нет», – сказал Гурцкая.