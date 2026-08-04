«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая обратил внимание на регресс защитника ЦСКА Мойзеса.
«Есть одна проблема в ЦСКА. Это Мойзес на поле. Его надо бы посадить на лавку, но я не знаю, хватает ли авторитета у этого тренера [Игдисамова], посадить Мойзеса.
Но он как будто бы минус один игрок в ЦСКА всe время. Мойзес, мне кажется, резко сдулся.
Два года назад это был топ, один из лучших в России. Прошедшие полгода – плохо, сейчас – минус один игрок, от него никакого толку нет», – сказал Гурцкая.
- ЦСКА продлил контракт с Мойзесом прошлой осенью.
- Теперь игрок связан с армейским клубом соглашением до 2029 года.
- Бразилец проводит четвертый сезон в столичной команде.
- Его статистика: 140 матчей, 7 голов, 9 ассистов.
Источник: «Это футбол, брат!»