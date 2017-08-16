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РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Мойзес
€ 4 млн
Мойзес
ЦСКА
11 марта 1995 (31)
#27 | Защитник
181 см
Бразилия
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Трансферы
Фото
В ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
1 сентября
2
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
26 августа
1
Хирург Неймара сделает операцию футболисту ЦСКА
25 августа
4
Игдисамов ответил, какую позицию нужно усилить ЦСКА
23 августа
3
В ЦСКА назвали сроки восстановления Мойзеса, порвавшего кресты
22 августа
4
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
21 августа
3
Фото
ЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
18 августа
3
Заявление ЦСКА по Мойзесу
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16 августа
17
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
14 августа
4
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
4 августа
3
Мойзес назвал Кругового «дерзким сопляком»
1 августа
Орлов назвал игрока ЦСКА, которого хочет видеть в «Зените»
26 июня
12
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
9 мая
1
Кержаков высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА
28 апреля
2
Заявление ЦСКА по ситуации с Мойзесом
28 апреля
3
ЦСКА проведет остаток сезона без ключевого игрока
27 апреля
2
Орлов назвал двух игроков РПЛ, которых стоит подписать «Зениту»
22 апреля
8
Пономарев – о конфликте Мойзеса и Челестини: «Тренер затаил обиду»
20 апреля
4
Видео
Мойзес из ЦСКА показал свою тренировку под трек «Черный бумер»
16 апреля
1
Тихонов прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА
14 апреля
1
Мойзес обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»
14 апреля
1
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
8 апреля
17
Комментарий Челестини о конфликте с Мойзесом
4 апреля
1
Новые сведения о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА
3 апреля
4
Стало известно, какое решение Челестини принял по Мойзесу после конфликта
3 апреля
5
Реакция Мойзеса на возвращение к тренировкам с основой ЦСКА
2 апреля
2
Новая информация о конфликте Мойзеса и Челестини
2 апреля
4
Стало известно, когда Мойзес вернется к тренировкам с основой ЦСКА
1 апреля
2
1
2
3
4
5
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⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
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