Реакция Мойзеса на возвращение к тренировкам с основой ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес опубликовал пост в соцсетях по случаю возвращения к тренировкам с основным составом.

Его отстранили после кубкового матча с «Краснодаром» (0:4) за конфликт с главным тренером Фабио Челестини.

После международной паузы 31-летнему бразильцу разрешили вернуться к занятиям в общей группе.

«Спасибо вам, болельщики, за ежедневную поддержку и за все сообщения. ЦСКА всегда будет номером один ❤️💙!» – написал Мойзес в соцсетях.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».

В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты. Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

