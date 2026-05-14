Два клуба АПЛ поборются с «ПСЖ» за Кисляка

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк интересен не только «ПСЖ».
В гонке за игрока участвуют также два неназванных клуба АПЛ, сообщил инсайдер Николо Скира в соцсетях.
Другой инсайдер Экрем Конур сообщал, что на 20-летнего футболиста сборной России претендуют «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго» и «Палмейрас».
- Кисляк – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне в его активе 8+8 в 41 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
- Россиян в АПЛ не было более десяти лет.
- Английский «Арсенал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Источник: «Бомбардир»