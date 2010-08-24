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Бразилия. Серия А
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Палмейрас
€ 204 млн
Палмейрас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Сайт:
http://www.palmeiras.com.br/
Тренер:
Абель Феррейра
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«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
«Ботафого» – «Палмейрас»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
Фото
«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
«Мирассол» – «Палмейрас»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
30 августа
Агент хавбека «Палмейраса» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
26 августа
Бразильский клуб готов договориться с «Зенитом» по Энрике
26 августа
6
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
«Спартак» готов заплатить 6+ миллионов за бразильского полузащитника
24 августа
10
«Палмейрас» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
«Манчестер Сити» нацелился на бразильского вингера, которого не смог купить «Зенит»
21 августа
Трансляция
«Флуминенсе» – «Палмейрас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Флуминенсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 23-го тура чемпионата Бразилии 2026/2027
14 августа
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
12 августа
7
«Палмейрас» – «Интернасьонал»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»
29 июля
5
«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов
28 июля
«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026
27 июля
4
«Палмейрас» – «Атлетико Минейро»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
Видео
Только 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026
22 июля
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«Коритиба» – «Палмейрас»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
22 июля
«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило
20 июля
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Назван главный конкурент «Зенита» в борьбе за Данило
17 июля
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Данило принял решение по предложению «Зенита»
15 июля
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Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб
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ЦСКА пытается перехватить трансферную цель «Зенита»
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«Фламенго» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.85
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«Зенит» потребовал 20 миллионов за защитника
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