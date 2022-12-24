- 29 января
- 01:32 «Палмейрас» впервые выиграл Суперкубок Бразилии
- 15 января
- 12:07 «Палмейрас» отказался от идеи купить Клаудиньо из-за требований «Зенита» 2
- 13 января
- 19:47 «Палмейрас» готов заплатить 17 миллионов за Клаудиньо 1
- 24 декабря 2022
- 22:07 Фото Стало известно, с кем встречается 16-летний Эндрик. Его купил «Реал» 2
- 21 декабря 2022
- 16:59 Бышовец: «Уход Клаудиньо в «Палмейрас» за 15 миллионов станет большой потерей денег для «Зенита». Он стоит намного больше» 1
- 10:37 Миллер и Медведев посетили Бразилию, чтобы встретиться с коллегами из «Коринтианса» и «Палмейраса» 9
- 20 декабря 2022
- 19:55 В «Зените» прокомментировали новость о желании «Палмейраса» приобрести Клаудиньо 2
- 17:57 Агент Клаудиньо отреагировал на новость об интересе «Палмейраса»
- 09:14 «Палмейрас» хочет купить Клаудиньо. «Зенит» отпустит его за 15-17 миллионов (Goal) 10
- 17 декабря 2022
- 22:47 Фото Эндрик сфотографировался с Анчелотти перед трансфером в «Реал» 3
- 15:52 Стало известно, кто убедил Эндрика перейти в «Реал» 1
- 15 декабря 2022
- 17:26 «Палмейрас» объявил о переходе 16-летнего Эндрика в «Реал». Сумма трансфера – 60 миллионов
- 12 декабря 2022
- 13:00 Стала известна зарплата Эндрика в «Реале»
- 08:55 Стало известно, когда «Реал» и «Палмейрас» оформят трансфер 16-летнего Эндрика
- 9 декабря 2022
- 14:59 Стали известны новые подробности трансфера Эндрика в «Реал»
- 00:23 Стал известен срок контракта 16-летнего Эндрика с «Реалом» 1
- 8 декабря 2022
- 17:27 «Реал» согласовал трансфер 16-летнего Эндрика за 60+12 миллионов евро (Фабрицио Романо) 1
- 7 декабря 2022
- 11:51 «Реал» заплатит 70 миллионов за Эндрика из «Палмейраса» (UOL)
- 5 декабря 2022
- 17:29 «Реал» хочет купить 16-летнего Эндрика за 60 миллионов. Его окружение просит не подписывать Холанда 2
- 27 ноября 2022
- 04:47 Хави сообщил о переговорах «Барселоны» с 16-летним бразильцем
- 1 ноября 2022
- 15:59 «Реал» не хочет платить 60 миллионов за 16-летнего Эндрика из «Палмейраса» 2
- 27 октября 2022
- 11:54 16-летний Эндрик – самый молодой автор гола в чемпионате Бразилии. Им интересуются «Реал», «Барса» и «ПСЖ»
- 26 октября 2022
- 08:42 За «Палмейрас» забил 16-летний игрок. За ним охотятся топ-клубы Европы 2
- 23 июля 2022
- 09:43 Фото «Порту» купил бразильского вингера Верона
- 3 марта 2022
- 11:21 Фото «Палмейрас» – обладатель Суперкубка Южной Америки
- 13 февраля 2022
- 15:47 Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»
- 14:38 Видео Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей 2
- 13:06 Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!» 2
- 11:53 Маунт травмировался в финале клубного ЧМ