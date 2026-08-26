Бразильский клуб готов договориться с «Зенитом» по Энрике

«Палмейрас» рассчитывает договориться об аренде вингера «Зенита» Луиса Энрике с обязательным выкупом, однако готов обсуждать и другие варианты сделки.
Клуб из Сан-Паулу рассматривает футболиста в качестве основного кандидата на усиление атаки после вероятного перехода Аллана в «Манчестер Сити». «Палмейрас» определил Энрике в качестве своей приоритетной цели.
Интерес бразильского клуба к вингеру возник не впервые. В феврале «Палмейрас» хотел приобрести футболиста, но «Зенит» рассчитывал выручить за игрока около 40 миллонов евро.
- 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
- В январе 2025 года петербуржцы приобрели игрока у «Ботафого» за 28,21 миллиона евро.
- Срок контракта Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»