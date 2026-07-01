Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб

Возвращение центрального защитника «Зенита» Нино в Бразилию не состоится этим летом.

Стало известно о прекращении переговоров с «Палмейрасом» и «Флуминенсе».

Теперь у 29-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры – остаться в Петербурге или уйти в европейский клуб.