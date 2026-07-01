Нино не перейдет из «Зенита» в бразильский клуб

Возвращение центрального защитника «Зенита» Нино в Бразилию не состоится этим летом.
Стало известно о прекращении переговоров с «Палмейрасом» и «Флуминенсе».
Теперь у 29-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры – остаться в Петербурге или уйти в европейский клуб.
- В январе 2024 года «Зенит» приобрел Нино за 5 миллионов евро.
- С тех пор бразилец провел 83 матча, оформив в них 4+4.
- Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2028-го.
- Ранее зенитовцы требовали за Нино 20 миллионов евро.
- Одним из претендентов на него назывался «Реал Сосьедад».
Источник: ESPN Brasil