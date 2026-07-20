«Матч ТВ» заподозрили в сложной финансовой ситуации

Эксперты в области спортивного ТВ заметили, что у «Матч ТВ» есть финансовые затруднения.

Один из признаков – отсутствие комментатор «Матч ТВ» на чемпионате мира-2026. Все игры были прокомментированы из Москвы.

«Всю жизнь российского телевидения, даже в голодные 90-е, «большие деньги на комментаторскую позицию» на топ-турнирах всегда (ну почти – Евро-2020 порезали как бы из-за ковида) находились. Однако теперь такие траты на главном событии года для «Матча» стали непосильными. Что это, как не свидетельство финансового кризиса?

А если ещe вспомнить, что менее чем за сутки треть игр, включая половину топ-матчей плей-офф, слили на другую платформу... Такое просто так не делается, должен быть веский повод. И дыра в бюджете – самое очевидное объяснение», – написал источник.