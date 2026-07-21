Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри

«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри

Сегодня, 08:53
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмущен тем, что лучшим игроком чемпионата мира-2026 стал полузащитник сборной Испании Родри. Он считает, что «Золотой мяч» турнира должен был получить нападающий Аргентины Лионель Месси.

«Вообще не понял, по какому принципу выдан «Золотой мяч» Родри. Он безусловно хороший футболист. Но можно назвать хотя бы один (!) матч, в котором Родри тащил свою команду? Выделялся? Спасал? Творил чудеса? Отдавал и забивал? 0 голов, 0 голевых.

Хорошо, допустим, применяется принцип, что «Золотой мяч» выдают игроку победившей команды. Я в целом согласен с этим принципом, при условии, что этот футболист действительно был невероятно хорош, но из последних пяти ЧМ в трех приз получал игрок не из команды чемпиона: Модрич в 2018 году, Месси в 14-м и Форлан в 10-м.

У вас на поле стоит один из величайших игроков в истории игры. Да, его команда провалила финал, и его партнеры сыграли неубедительно. В этом разве есть его вина? Футбол такая игра, что будь ты сто раз великим, в одиночку против такой сильной команды как Испания ты не можешь ничего. Не можешь даже когда ты не один, как в случае с Францией, которая конечно на голову сильнее Аргентины по составу. Но со 116 по 120 минуты именно Месси сделал все, чтобы его команда сравняла счет в безнадежном матче. И ведь почти сравняла!

Месси провел блестящий турнир. Дело даже не возрасте. В данном случае перед «Золотым мячом» все равны. Однако 12 баллов по гол плюс пас (8+4), а главное сам факт, что Месси тащил эту в целом весьма среднюю команду в финал, не может игнорироваться. В начале турнира все голы Аргентины только Месси и забивал, ну а с Англией именно его две голевые, одна из которых шедевральная, вывели Аргентину в финал.

Это не достойно «Золотого мяча»?!

Великий спортсмен заканчивает скорее всего карьеру. Я не фанат Месси. Я другого поколения. Но это не важно. Месси в отличие от Родри провел несколько ярчайших матчей на турнире, по итогам конкретно которого определяется лучший игрок.

Мне кажется, люди поступили по отношению к Месси мягко говоря некрасиво. Да что там: это просто свинство!» – написал Черданцев в телеграм-канале.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • У Родри ни одного результативного действия за весь чемпионат.

Еще по теме:
Раскрыты слова Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026
Символическая сборная ЧМ-2026 1
Пост Месси после поражения в финале ЧМ-2026 10
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Черданцев Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1784615275
Выдавать Золотой мяч турнира Родри было тупо. Ещё тупее было бы выдавать его Месси.
Ответить
Cleaner
1784618726
Может за Родри Главный Пиндос ТРАМП попросил?
Ответить
FCSpartakM
1784619100
Родри иного склада игрок, какой смысл с него требовать голевые действа,если он опорник. Хотя в Испании и в правду некого выделить отдельно. Это система, которая сработала. А по Месси, ну тут надо учитывать и календарь, и манеру игры их. Не было бы такого лайтового графика, Месси бы вообще никуда бы не вышел
Ответить
lek!
1784620759
Меня всегда раздражало , что ЗМ получает только нападающий . Будто бы остальные на поле просто номер отбывают . Родри не должен забивать и раздавать пачками голевые пасы у него другая игра. Если не ошибаюсь он сделал много точных пасов и перехватов . НУ не справедливо это , Я не говорю , что он заслужил этот приз , но это тоже люди и играют в футбол . Справедливо было бы , если на каждую позицию давали приз .
Ответить
САДЫЧОК
1784621777
Все эти Чердаки- это пропаганда не честности в футболе начиная от трансляций нагло украденных у народа , заканчивая визжанием про Месси
Ответить
Бумбраш
1784625973
Пельменный алкаш чердак на срач тв-вот настоящее свинство
Ответить
Play
1784626024
В 2014 году, Месси получил титул лучшего игрока ЧМ, который заслужит Тони Кроос.
Ответить
Главные новости
Мостовой дал итоговую оценку ЧМ-2026
12:23
Раскрыто будущее Месси в сборной Аргентины
11:34
1
ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ
11:24
5
Роналду лайкнул пост с обвинениями ФИФА в помощи сборной Аргентины
10:58
1
Известный американский актер призвал не болеть за Аргентину, назвав ее расистской
10:41
4
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
10:24
1
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
09:55
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026 по созданным моментам
09:50
Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку
09:40
8
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри
08:53
7
Все новости
Все новости
Семак высказался о конкуренции в «Зените»
11:53
Семин оценил победу сборной Испании на ЧМ-2026
11:48
2
Губерниев высказался о расширении ЧМ – он хочет 256 сборных
10:49
1
Символическая сборная ЧМ-2026 от Хабиба – в ней нет Месси
10:24
1
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
09:55
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026 по созданным моментам
09:50
Стала известна зарплата, которую ЦСКА готов платить Даку
09:40
8
Батраков назвал город, в котором хотел бы пожить
09:23
6
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри
08:53
7
Раскрыты слова Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026
08:40
1
«Позорит очень сильно себя»: экс-игрок «Зенита» – о Соболеве
08:30
5
СпецпроектЛегенды и звезды РПЛ на ЧМ: сложный тест!
08:20
1
Смерть Кигана, развод Зобнина, трансфер Бориско в ЦСКА и другие новости
01:53
Букмекеры оценили шансы России на победу на ЧМ-2030
01:33
10
«Пиндосы устроили тараканий цирк»: знаменитый российский актер – о финале ЧМ-2026
01:19
7
Фанаты ЦСКА опубликовали петицию за увольнение директора
01:04
3
ФотоСимволическая сборная ЧМ-2026
01:01
4
«Пусть презерватив на голову наденет!»: экс-игрок «Спартака» – о выходке Соболева
00:43
25
Мостовой не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
00:38
3
Даку может перейти в московский клуб
00:26
7
Капитан «Спартака» развелся с женой после 14 лет отношений
00:22
12
Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
00:07
12
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026
Вчера, 23:57
2
Определен возможный срок дисквалификации Соболева за выходку в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:47
10
ФотоУ спартаковца Ву родился второй ребенок
Вчера, 23:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+