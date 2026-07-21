«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев возмущен тем, что лучшим игроком чемпионата мира-2026 стал полузащитник сборной Испании Родри. Он считает, что «Золотой мяч» турнира должен был получить нападающий Аргентины Лионель Месси.

«Вообще не понял, по какому принципу выдан «Золотой мяч» Родри. Он безусловно хороший футболист. Но можно назвать хотя бы один (!) матч, в котором Родри тащил свою команду? Выделялся? Спасал? Творил чудеса? Отдавал и забивал? 0 голов, 0 голевых.

Хорошо, допустим, применяется принцип, что «Золотой мяч» выдают игроку победившей команды. Я в целом согласен с этим принципом, при условии, что этот футболист действительно был невероятно хорош, но из последних пяти ЧМ в трех приз получал игрок не из команды чемпиона: Модрич в 2018 году, Месси в 14-м и Форлан в 10-м.

У вас на поле стоит один из величайших игроков в истории игры. Да, его команда провалила финал, и его партнеры сыграли неубедительно. В этом разве есть его вина? Футбол такая игра, что будь ты сто раз великим, в одиночку против такой сильной команды как Испания ты не можешь ничего. Не можешь даже когда ты не один, как в случае с Францией, которая конечно на голову сильнее Аргентины по составу. Но со 116 по 120 минуты именно Месси сделал все, чтобы его команда сравняла счет в безнадежном матче. И ведь почти сравняла!

Месси провел блестящий турнир. Дело даже не возрасте. В данном случае перед «Золотым мячом» все равны. Однако 12 баллов по гол плюс пас (8+4), а главное сам факт, что Месси тащил эту в целом весьма среднюю команду в финал, не может игнорироваться. В начале турнира все голы Аргентины только Месси и забивал, ну а с Англией именно его две голевые, одна из которых шедевральная, вывели Аргентину в финал.

Это не достойно «Золотого мяча»?!

Великий спортсмен заканчивает скорее всего карьеру. Я не фанат Месси. Я другого поколения. Но это не важно. Месси в отличие от Родри провел несколько ярчайших матчей на турнире, по итогам конкретно которого определяется лучший игрок.

Мне кажется, люди поступили по отношению к Месси мягко говоря некрасиво. Да что там: это просто свинство!» – написал Черданцев в телеграм-канале.