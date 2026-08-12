Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца

12 августа, 20:20

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал капитана национальной сборной Лионеля Месси, у которого умер отец.

  • О смерти Хорхе Месси стало известно в прошлую пятницу, 7 августа.
  • Он скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.
  • Месси-старшего похоронили в воскресенье в закрытом формате.

«Будь сильным, капитан. Спасибо за радость и гордость, которые ты и твой отец дарили всем аргентинцам.

Сегодня мы обнимаем тебя и будем рядом, какой бы путь ты ни выбрал», – написал Милей в соцсетях.

Еще по теме:
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 11
Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
2
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
80
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
6
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Все новости
Все новости
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
4 сентября
2
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
30 августа
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
28 августа
4
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
ВидеоМесси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+