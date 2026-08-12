Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал капитана национальной сборной Лионеля Месси, у которого умер отец.
- О смерти Хорхе Месси стало известно в прошлую пятницу, 7 августа.
- Он скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.
- Месси-старшего похоронили в воскресенье в закрытом формате.
«Будь сильным, капитан. Спасибо за радость и гордость, которые ты и твой отец дарили всем аргентинцам.
Сегодня мы обнимаем тебя и будем рядом, какой бы путь ты ни выбрал», – написал Милей в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»