Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА

Матч «Сочи» и ульяновской «Волги» в Первой лиге перенесен на 16 августа из-за беспилотной опасности.
Встреча 6-го тура должна была пройти сегодня, 15 августа, в 18:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Сначала начало игры отложили на час, затем – на неопределенный срок. Теперь стартовый свисток запланирован на 11:30 мск 16 августа.
- Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород» с 18 очками.
- Вторым идет «Велес» (12), третье и четвертое места занимают екатеринбургский «Урал» и костромской «Спартак» – у обеих команд по 11 очков.
- «Сочи» в прошлом сезоне был в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Сочи»