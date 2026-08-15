Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА

Матч «Сочи» и ульяновской «Волги» в Первой лиге перенесен на 16 августа из-за беспилотной опасности.

Встреча 6-го тура должна была пройти сегодня, 15 августа, в 18:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Сначала начало игры отложили на час, затем – на неопределенный срок. Теперь стартовый свисток запланирован на 11:30 мск 16 августа.