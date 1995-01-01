- 3 марта
- 17:27 «Сумма несоизмерима с поступком». В «Волге» не согласны со штрафом за бросок банана
- 14:40 КДК РФС определился с наказанием для «Волги» за брошенный на поле банан 12
- 10:49 «Слишком пьян»: Черданцев не прошел фейс-контроль в ночном клубе Ульяновска 10
- 1 марта
- 17:56 Быстров – о банане и Венделе: «Не каждая такая выходка – расизм. Может, фанат сделал это без злого умысла» 3
- 28 февраля
- 13:59 Видео Банан могли бросать не в Вендела, а в игрока «Волги». Появилось новое видео инцидента 16
- 12:49 Стало известно, когда КДК рассмотрит инцидент с Венелом и бананом 5
- 12:43 Болельщики «Зенита» признали Вендела лучшим игроком матча с «Волгой». В него бросили банан 4
- 27 февраля
- 21:24 В «Волге» отреагировали на новость, что Дзюба мог присоединиться к команде ради матча с «Зенитом»
- 20:37 До перехода в «Локомотив» Дзюба давал согласие сыграть за «Волгу» против «Зенита» в Кубке России
- 13:29 Смородская: «Банан в Вендела бросил больной человек, расист. Позор» 1
- 12:24 «Вендел отреагировал безмятежно. Он знает, что это поступок идиота». Агент – о брошенном банане 2
- 11:30 «Это средневековье, полный идиотизм». Малафеев – о брошенном в Вендела банане 4
- 09:12 Дюрица связал брошенный в Вендела банан и отстранение российских команд 1
- 26 февраля
- 19:40 Текст Почему «Зенит» играет в Кубке с «Волгой», а ЦСКА и «Спартак» – с клубами из РПЛ. Напоминаем структуру турнира 37
- 14:53 Медведев: «Весь Ульяновск жил матчем с «Зенитом» 6
- 14:45 Стало известно, почему полиция не может установить личность болельщика, бросившего банан в Вендела 26
- 12:16 Видео «Волга» показала, что окружало матч с «Зенитом» 2
- 12:06 Полиция вычислила человека, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают 35