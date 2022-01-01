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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Волга
€ 6 млн
Волга
Ульяновск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Труд
Сайт:
http://www.fcvu.ru/
Тренер:
Алексей Тускаев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Уфа» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Уфа» – «Волга»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Волгарь» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Волгарь» – «Волга Ульяновск»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Волга» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Волга» – «Арсенал»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Нижний Новгород» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Нижний Новгород» – «Волга»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
29 августа
Фото
Клуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Трансляция
«Волга» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
2
«Волга Ульяновск» – «Шинник»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
21 августа
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Трансляция
«Сочи» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Сочи» – «Волга»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
14 августа
Трансляция
«КАМАЗ» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«КАМАЗ» – «Волга»: кто победит в матче 5 тура Первой лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Волга Ульяновск» – «Челябинск»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027
1 августа
Трансляция
«Волга» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Волга» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027
24 июля
Трансляция
«Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Торпедо» – «Волга Ульяновск»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026
18 июля
Трансляция
«Волга» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026
11 июля
«Волга Ульяновск» – «Енисей»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026
10 июля
Фото
Клуб РПЛ расстался с вингером
29 июня
Фото
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
25 июня
Фото
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Фото
«Урал» Юрана подписал защитника с 79 матчами в РПЛ
20 июня
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
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