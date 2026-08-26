Клуб Первой лиги уволил главного тренера

Ульяновская «Волга» отправила в отставку с поста главного тренера Михаила Белова.

К гостевому матчу против лидера Первой лиги «Нижнего Новгорода» команду будет готовить Алексей Тускаев.

Директор «Волги» Михаил Наволокин сказал, что его не удовлетворяет положение дел у команды в текущем сезоне.

«Мы благодарны Михаилу Владимировичу за проделанную работу, но в футболе не так уж и редко приходит момент, когда нужно что-то менять. У нас под руководством Белова был очень хороший сезон в буфере, когда мы осенью шагнули из «Серебра» – в «Золото», а затем завоевали путевку в лучшую лигу мира. Этой весной сохранили там прописку.

У команды был свой стиль, она нравилась, многие отмечали наш атакующий футбол. Возможно где-то даже слишком романтичный и авантюрный, за что нас порой наказывали более опытные в плане выступлений в ФНЛ соперники.

Но мы хотим не бороться за выживание, а ставим цель сделать шаг вперед, уверенно добиваться положительных результатов. Естественно, что положение дел на старте нового сезона не может удовлетворять», – сказал Наволокин.