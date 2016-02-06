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    Михаил Белов

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Владимирович
    Фамилия Белов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 декабря 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Носта 16 2 7 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Носта 1 : 1 Иртыш
    27.07.2022 Носта 3 : 0 Динамо
    07.08.2022 Урал-2 2 : 2 Носта
    14.08.2022 Носта 1 : 1 Оренбург-2
    21.08.2022 Челябинск 1 : 0 Носта
    03.09.2022 Носта 0 : 0 Новосибирск
    10.09.2022 Носта 3 : 1 Химик-Август
    18.09.2022 Тюмень 2 : 1 Носта
    25.09.2022 Носта 0 : 2 Зенит-Ижевск
    02.10.2022 Амкар-Пермь 1 : 0 Носта
    09.10.2022 Носта 1 : 2 Амкар-Пермь
    16.10.2022 Зенит-Ижевск 2 : 2 Носта
    23.10.2022 Носта 0 : 2 Тюмень
    30.10.2022 Химик-Август 2 : 2 Носта
    06.11.2022 Новосибирск 1 : 1 Носта
    27.08.2022 Носта 0 : 2 Торпедо Миасс
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