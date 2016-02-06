Михаил Белов
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Белов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 декабря 1966
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Белов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 декабря 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Носта
|16
|2
|7
|7
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Носта
|1 : 1
|Иртыш
|27.07.2022
|Носта
|3 : 0
|Динамо
|07.08.2022
|Урал-2
|2 : 2
|Носта
|14.08.2022
|Носта
|1 : 1
|Оренбург-2
|21.08.2022
|Челябинск
|1 : 0
|Носта
|03.09.2022
|Носта
|0 : 0
|Новосибирск
|10.09.2022
|Носта
|3 : 1
|Химик-Август
|18.09.2022
|Тюмень
|2 : 1
|Носта
|25.09.2022
|Носта
|0 : 2
|Зенит-Ижевск
|02.10.2022
|Амкар-Пермь
|1 : 0
|Носта
|09.10.2022
|Носта
|1 : 2
|Амкар-Пермь
|16.10.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 2
|Носта
|23.10.2022
|Носта
|0 : 2
|Тюмень
|30.10.2022
|Химик-Август
|2 : 2
|Носта
|06.11.2022
|Новосибирск
|1 : 1
|Носта
|27.08.2022
|Носта
|0 : 2
|Торпедо Миасс